Судный день назначен на 13 ноября 2026 года: что думает современная наука о прогнозе 1960 года

Исследователь опроверг абсурдное исследование 1960 года, предрекавшее, что судный день наступит 13 ноября 2026 года.

В 1960 году один из ведущих научных журналов в мире, Science, опубликовал статью, в которой была названа точная дата конца света. Работа была опубликована под названием "Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года" и была написана австрийско-американским профессором и специалистом по кибернетике Хайнцем фон Ферстером в соавторстве с двумя его студентами — Патрисией М. Мора и Лоуренсом У. Амиотом. Авторы утверждали, что в будущем человечество не будет уничтожено голодом — на самом деле их просто раздавит насмерть, пишет Daily Mail.

Итак, дата судного дня была назначена на сегодня — 13 ноября 2026 года. Стоит ли нам паниковать? По словам профессора истории из Университета Западного Онтарио Алана МакИчерна, человечество может выдыхать.

В своей недавней статье он утверждает, что в пятницу 13 ноября нас едва ли раздавит насмерть. Дело в том, что в оригинальной статье 1960 года численность населения Земли "приблизится к бесконечности", что приведет к полному самоуничтожению человечества. Этот прогноз основывался на динамике роста населения за предыдущие 2000 лет.

Такой сценарий выглядит весьма радикально и на него часто ссылались в учебниках — от генетики до экологии и демографии. Однако профессор МакИчерн указал на весьма серьезный изъян: нынешний уровень рождаемости в мире значительно ниже того, что был зафиксирован во время выхода статьи. Проще говоря, предсказание "судного дня" на 13 ноября опирается на устаревшие данные.

По словам профессора МакИчерна, примерно с 1993 года точность прогнозов начала снижаться, а рост населения планеты стал отставать от предсказанных показателей. Например, сегодня общемировой уровень рождаемости составляет менее половины от того, что был в 1960 году.

Еще одним фактором, по мнению профессора, является то, что в какой-то момент своей жизни автор статьи, Хайнц фон Ферстер, был эстрадным эволюционистом. Профессора МакИчерн считает, что при написании статьи авторы использовали классический прием иллюзионистов — любой эффектный трюк строится на трех этапах:

подготовка;

неожиданный поворот;

финальное разоблачение, возвращающее в привычное русло.

Статья фон Ферстера и его соавторов привлекла внимание именно потому, что за необычным заголовком и заключением скрывался вполне обычный научный текст. В то же время работа опиралась а серьезные исследования и аргументы. Проще говоря, в своей работе ученые привлекли внимание мира к важной проблеме с помощью абсурда. Таким образом, профессор МакИчерн утверждает, что человечество может спать спокойно — на 13 ноября 2026 года конец света отменяется.

Другие новости науки