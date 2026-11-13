Судний день призначено на 13 листопада 2026 року: що думає сучасна наука про прогноз 1960 року

Дослідник спростував абсурдне дослідження 1960 року, в якому передбачалося, що судний день настане 13 листопада 2026 року.

У 1960 році один із провідних наукових журналів світу, Science, опублікував статтю, в якій було названо точну дату кінця світу. Робота вийшла під назвою "Судний день: п’ятниця, 13 листопада 2026 року" і була написана австрійсько-американським професором та фахівцем з кібернетики Хайнцем фон Ферстером у співавторстві з двома його студентами — Патрісією М. Мора та Лоуренсом У. Аміотом. Автори стверджували, що в майбутньому людство не буде знищено голодом — насправді його просто розчавлять на смерть, пише Daily Mail.

Отже, дату Судного дня призначено на сьогодні — 13 листопада 2026 року. Чи варто нам панікувати? За словами професора історії з Університету Західного Онтаріо Алана МакІчерна, людство може зітхнути з полегшенням.

У своїй нещодавній статті він стверджує, що у п’ятницю, 13 листопада, нас навряд чи розчавить на смерть. Справа в тому, що в оригінальній статті 1960 року чисельність населення Землі "наблизиться до нескінченності", що призведе до повного самознищення людства. Цей прогноз ґрунтувався на динаміці зростання населення за попередні 2000 років.

Такий сценарій виглядає досить радикально, і на нього часто посилалися в підручниках — від генетики до екології та демографії. Однак професор МакІчерн вказав на досить серйозний недолік: нинішній рівень народжуваності у світі значно нижчий за той, що був зафіксований під час виходу статті. Простіше кажучи, прогноз "судного дня" на 13 листопада ґрунтується на застарілих даних.

За словами професора МакІчерна, приблизно з 1993 року точність прогнозів почала знижуватися, а зростання чисельності населення планети стало відставати від передбачених показників. Наприклад, сьогодні світовий рівень народжуваності становить менше половини від того, що був у 1960 році.

Ще одним фактором, на думку професора, є те, що в якийсь момент свого життя автор статті, Хайнц фон Ферстер, був естрадним еволюціоністом. Професор МакІчерн вважає, що під час написання статті автори використовували класичний прийом ілюзіоністів — будь-який ефектний трюк складається з трьох етапів:

підготовка;

несподіваний поворот;

фінальне розкриття, що повертає сюжет у звичне русло.

Стаття фон Ферстера та його співавторів привернула увагу саме тому, що за незвичайним заголовком і висновком ховався цілком звичайний науковий текст. Водночас робота ґрунтувалася на серйозних дослідженнях та аргументах. Простіше кажучи, у своїй роботі вчені привернули увагу світу до важливої проблеми за допомогою абсурду. Таким чином, професор МакІчерн стверджує, що людство може спати спокійно — на 13 листопада 2026 року кінець світу скасовується.

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