Невтішний прогноз: 2026 рік стане найспекотнішим, а 2027 рік перевершить його

Дослідники попереджають, що 2026 рік майже напевно стане найспекотнішим за всю історію спостережень, а 2027 рік, ймовірно, буде ще спекотнішим.

Останні кілька місяців вчені раз у раз попереджають про те, що в Тихому океані зароджується найбільше в історії явище Ель-Ніньо, яке впливає на клімат усієї Землі — очікується, що середня глобальна температура планети зросте, пише IFLScience.

Згідно з кількома нещодавніми дослідженнями глобальних температурних показників, проведеними організаціями з моніторингу клімату, 2026 рік майже напевно стане найспекотнішим або другим за теплотою роком за всю історію спостережень. Ще тривожнішим є те, що 2027 рік, ймовірно, стане ще спекотнішим, ніж нинішній.

Ці прогнози оприлюднені європейською програмою спостереження за кліматом "Коперник" (Copernicus), аналітичним центром Carbon Brief та некомерційною науковою організацією Berkeley Earth.

За оцінками Berkeley Earth, ймовірність того, що поточний рік стане найтеплішим за всю історію спостережень, становить 95%. Дані системи ERA5 програми Copernicus вказують на те, що ймовірність такого сценарію становить лише 20%. Втім, експерти майже впевнені, що 2026 рік майже напевно увійде до двійки найтепліших років у світі.

За даними Carbon Brief, ймовірність того, що цей рік буде спекотнішим за 2024 рік, становить близько 67 %. За словами доктора Роберта Роде з Berkeley Earth, ці розбіжності в прогнозах частково пояснюються нюансами в оцінці температури з початку року, а також тим, як враховуються рекордні показники 2024 року.

Згідно з усіма оприлюдненими прогнозами, середня глобальна температура цього року перевищить доіндустріальні показники більш ніж на 1,5 °C. Це стане лише другим роком (після 2024-го), коли цей поріг буде подолано.

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