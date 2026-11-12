Інтернет-кабелі в океані допоможуть врятувати китів, які перебувають на межі вимирання: як це працює

Дослідники вперше в історії використали інтернет-кабелі для відстеження найрідкісніших китів в океані — вважається, що це допоможе захистити гігантів від вимирання.

Світовий океан покриває більшу частину планети і пронизаний тисячами кілометрів глибоководних оптоволоконних кабелів. Ця масштабна інфраструктура є основою для значної частини міжнародних систем передачі даних і телекомунікацій. Але тепер морські біологи вперше в історії виявили, що ці кабелі також здатні виконувати роль досить ефективних мікрофонів, які дозволяють відстежувати популяції китів, що перебувають на межі вимирання, пише Popular Science.

За словами авторки дослідження, експертки в галузі біоакустики з Корнельського університету Леа Буффо, це відкриття справді неймовірне, оскільки ця технологія забезпечує доступ до даних у режимі реального часу на відстані десятків кілометрів. Причому в цей момент вчені можуть перебувати на березі.

Ще у 2022 році команда Буффо першою продемонструвала можливість моніторингу синіх китів (Balaenoptera musculus) та фінвалів (Balaenoptera physalus) за допомогою оптоволоконних кабелів. Зазначимо, що обидва ці види — найбільші представники китоподібних; вони також видають гучні низькочастотні звуки — нижче 100 герц. Для реєстрації цих звуків вчені використовували метод, відомий як розподілене акустичне зондування.

Суть нового методу полягає у передачі лазерних імпульсів по глибоководних кабелях: спеціальне обладнання фіксує найменші зміни у проходженні сигналу, спричинені впливом звукових хвиль із навколишнього середовища. Визначивши місцезнаходження синіх китів і фінвалів за їхніми "сигналами", вченим вдалося скласти карту переміщення морських гігантів, а також оцінити їхній розподіл.

Після перших успішних експериментів Буффо разом із командою вирішили перевірити, чи можна застосувати новий метод для спостереження за іншими видами вусатих китів. Зазначимо, що шанси були невеликі, оскільки такі види, як гренландський кит (Balaena mysticetus) або північний гладкий кит (Eubalaena glacialis), видають звуки на значно вищих частотах — приблизно від 150 до 300 герц. Ще одна проблема полягає в тому, що вони видають менш інтенсивні звуки, які поширюються на менші відстані.

У результаті Буффо разом із командою вдалося зробити прорив у своїй галузі: команда стала першою в історії, якій вдалося зафіксувати звукові сигнали гренландських китів за допомогою оптоволоконних кабелів.

Хоча новий підхід поки що не є достатньо чутливим, щоб повністю замінити спеціалізовані системи океанічного моніторингу на основі підводних мікрофонних решіток, вчені вважають його цінним додатковим інструментом.

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