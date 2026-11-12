Вуха людини збільшуються з віком: гравітація тягне мочки до землі

З віком вуха людини дійсно збільшуються, але причина цього процесу може виявитися зовсім не такою, як могло б здатися.

1990-ті роки стали своєрідним "золотим століттям" у дослідженні вух людей похилого віку: вченим нарешті вдалося розгадати одну з давніх загадок — чому вуха людей збільшуються з віком. Причина цього зростання зовсім не та, про яку можна подумати, пише IFLScience.

У 1997 році вчені з Техаського технологічного університету виміряли окружність вух у 100 молодих людей і порівняли ці дані з показниками літніх учасників. Результати показали, що окружність вух збільшується в середньому на 0,51 міліметра на рік — це приблизно півсантиметра за десятиліття або 2,5 сантиметра за 50 років.

В іншому дослідженні 1995 року взяли участь 206 осіб віком від 30 до 93 років. Результати, опубліковані в "Британському медичному журналі", показали, що довжина вух реципієнтів збільшувалася приблизно на 0,22 міліметра на рік.

У наступному дослідженні 1999 року вчені дійшли висновку, що з віком вуха збільшуються, причому у чоловіків цей процес проявляється особливо яскраво.

Втім, вчені наголошують, що вуха не ростуть у буквальному сенсі цього слова. Незважаючи на те, що може здатися, ніби на вуха все життя впливає гормон росту — перетворюючи нас на сивочолих людей зі зморшками та величезними, як у слоненяти Дамбо, вухами — це не так.

Насправді, за словами вчених, вуха збільшуються в розмірах через те, що їх відтягує вниз вага мочки — це відбувається під впливом гравітації. Простіше кажучи, з роками вуха людини провисають під власною вагою, а оскільки сполучна тканина втрачає еластичність, а вироблення колагену сповільнюється, вони поступово розтягуються.

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