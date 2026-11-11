2026 року людство знизить викиди вуглецю: це погані новини для людей

У новому дослідженні вчені виявили, що 2026 року очікується зниження викидів вуглецю, але причини цього не обов'язково позитивні.

Згідно з новим дослідженням організації Global Carbon Project, у 2026 році обсяг викидів вуглецю, як очікується, знизиться на 0,4%. Це йде всупереч тенденції, що спостерігалася в період з 2019 по 2025 рік, коли глобальні викиди CO2 від викопного палива зростали в середньому на 0,8% щорічно, пише IFLScience.

Здавалося б, це добрі новини. Але вчені вважають, що це зовсім так. Частково це зниження пояснюється переходом на сонячну та вітрову енергію. У звіті йдеться, що у 59 країнах — включаючи ПАР, Таїланд, Колумбію та Мексику — рівень викидів у 2025 році виявився нижчим, ніж у 2019, при цьому в цих державах спостерігалося економічне зростання.

У США, яких припадає на частку 13% світових викидів, очікується помітне скорочення — на 1,3%. Навіть у Китаї, найбільшому у світі джерелі викидів, у 2026 році прогнозується зниження показника на 0,9%. Втім, вчені визнають, що ці цифри зовсім не означають, що викиди викопного палива досягли свого піку або світ знаходиться на порозі різкого глобального спаду.

Очікується, що в 2026 році в результаті спалювання викопного палива в атмосферу потрапить 38,2 млрд. тонн вуглекислого газу — для порівняння, це приблизно на 1,9% менше, ніж у попередні роки. Прогноз дуже обнадіює, але тривогу викликає те, що це відбувається на тлі світового попиту, що росте, на енергію.

Відновлювані джерела енергії та електромобілі покривають майже дві третини цього приросту, але темпи впровадження цих технологій є недостатньо високими, щоб забезпечити стійке довгострокове зниження викидів. Очікується, що цього року концентрація CO2 в атмосфері сягне 427,7 ppm (часток на мільйон), що на 54% перевищує доіндустріальний рівень. Крім того, вчені очікують, що обсяг викидів, пов'язаних із зміною характеру землекористування, збільшиться приблизно на 500 мільйонів тонн порівняно з минулим роком.

Вчені вважають, що фактором, що сприятиме зниженню викидів вуглецю від викопного палива у 2026 році, стануть високі ціни на нафту.

Інші новини науки