В 2026 году человечество снизит выбросы углерода: это плохие новости для людей

В новом исследовании ученые обнаружили, что в 2026 году ожидается снижение выбросов углерода, но причины этого не обязательно позитивны.

Согласно новому исследованию организации Global Carbon Project, в 2026 году объем выбросов углерода, как ожидается, снизится на 0,4%. Это идет вразрез с тенденцией, наблюдавшейся в период с 2019 по 2025 год, когда глобальные выбросы CO2 от ископаемого топлива росли в среднем на 0,8% ежегодно, пишет IFLScience.

Казалось бы, это хорошие новости. Но ученые считают, что это не совсем так. Частично это снижение объясняется переходом на солнечную и ветровую энергию. В отчете говорится, что в 59 странах — включая ЮАР, Таиланд, Колумбию и Мексику — уровень выбросов в 2025 году оказался ниже, чем в 2019, при этом в этом в данных государствах наблюдался экономический рост.

В США, на долю которых приходится 13% мировых выбросов, ожидается заметное сокращение — на 1,3%. Даже в Китае, крупнейшем в мире источнике выбросов, в 2026 году прогнозируется снижение показателя на 0,9%. Впрочем, ученые признают, что эти цифры вовсе не означают, что выбросы ископаемого топлива достигли своего пика или что мир находится на пороге резкого глобального спада.

Ожидается, что в 2026 году в результате сжигания ископаемого топлива в атмосферу попадет 38,2 млрд тонн углекислого газа — для сравнения, это примерно на 1,9% меньше, чем в предыдущие годы. Прогноз весьма обнадеживает, но тревогу вызывает то, что это происходит на фоне растущего мирового спроса на энергию.

Возобновляемые источники энергии и электромобили покрывают почти две трети этого прироста, но темпы внедрения этих технологий недостаточно высоки, чтобы обеспечить устойчивое долгосрочное снижение выбросов. Ожидается, что в этом году концентрация CO2 в атмосфере достигнет 427,7 ppm (частей на миллион), что на 54% превышает доиндустриальный уровень. Кроме того, ученые ожидают, что объем выбросов, связанных с изменением характера землепользования увеличится примерно на 500 миллионов тонн в сравнении с прошлым годом.

Ученые полагают, что фактором, способствующим снижению выбросов углерода от ископаемого топлива в 2026 году, станут высокие цены на нефть.

Другие новости науки