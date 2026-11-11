Люди не успели наследить здесь: в Тихом океане найдены два удивительно нетронутых уголка

Морская среда по всему земному шару претерпевает опасные трансформации, и люди играют в этом не последнюю роль. К счастью, в океане все же сохранились несколько удивительных уголков, которые мы еще не успели изменить.

Океан покрывает большую часть планеты и существует уже миллиарды лет, но столетиями люди оказывают на него свое влияние, меняя среду. Но как бы выглядел океан, если бы человек почти не оказывал на него влияния? Ответить на этот вопрос непросто, но, похоже, ученые только что приблизились к ответу, пишет Science Alert.

Увы, наша морская среда переживает опасные трансформации: ей угрожают вымирание видов, разрушение коралловых рифов, а также растущий уровень загрязнения, повышение кислотности и температуры воды. На Земле почти не осталось мест, где океан сохранил свой первозданный вид, в глубинах Тихого океана, вдали от цивилизации, скрываются два уникальных убежища.

В новом исследовании ученые изучили коралловые атоллы Бикар и Бокак, которые в прошлом году получили статус первого национального морского заповедника на Маршалловых островах. По словам морского эколога Алана Фридлендера из Гавайского университета, эти коралловые атоллы на самом деле являются сокровищем для Маршалловых островов, но и для всей планеты, поскольку представляют собой одни из самых нетронутых экосистем в данном регионе.

Известно, что коренным народам Маршалловых островов атоллы Бикар и Бокак были известны столетиями, их исключительная удаленность от человеческих поселений позволила им остаться в первозданном состоянии. Атолл Бикар находится более чем в 100 километрах от ближайшего обитаемого атолла, а Бокак расположен еще дальше — почти в 400 километрах от людей.

Отметим, что удаленные океанические атоллы — по сути, являются одной из последних возможностей изучить структуру и функционирование экосистем, на которые человек практически не оказывает прямого воздействия. Дело в том, что здесь сохранились естественные популяции хищников, колонии морских птиц, коренная растительность и природные экологические процессы, протекающие между различными средами обитания.

В ходе полевых экспедиций ученым удалось зарегистрировать 266 таксонов рифовых рыб, относящихся к 38 семействам. При этом на атолле Бокак была отмечена более высокая биомасса рыб. Особого внимания заслуживают акулы: они составляют наибольшую долю биомассы на внешних склонах рифов — 26,8% на атолле Бикар и 33,9% на атолле Бокак.

Ученым также удалось задокументировать 17 видов морских птиц, а также обнаружили 71 след от выхода черепах на берег и 132 черепашьих гнезда — преимущественно на атолле Бикар. К сожалению, ученые признают, что даже на этих отдаленных тихоокеанских атоллах заметны следы антропогенного воздействия.

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