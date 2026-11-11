Люди не встигли наслідити тут: у Тихому океані знайдено два дивовижно недоторкані куточки

Морське середовище по всій земній кулі зазнає небезпечних трансформацій, і люди грають у цьому не останню роль. На щастя, в океані все ж таки збереглися кілька дивовижних куточків, які ми ще не встигли змінити.

Океан покриває більшу частину планети і існує вже мільярди років, але століттями люди впливають на нього, змінюючи середовище. Але як би виглядав океан, якби людина майже не впливала на неї? Відповісти на це питання непросто, але, схоже, вчені щойно наблизилися до відповіді, пише Science Alert.

На жаль, наше морське середовище переживає небезпечні трансформації: їй загрожують вимирання видів, руйнування коралових рифів, а також рівень забруднення, підвищення кислотності і температури води. На Землі майже не залишилося місць, де океан зберіг свій первозданний вигляд, у глибинах Тихого океану, далеко від цивілізації, ховаються два унікальні притулки.

У новому дослідженні вчені вивчили коралові атоли Бікар та Бокак, які минулого року набули статусу першого національного морського заповідника на Маршаллових островах. За словами морського еколога Алана Фрідлендера з Гавайського університету, ці коралові атоли насправді є скарбом для Маршаллових островів, але і для всієї планети, оскільки являють собою одні з незайманих екосистем у цьому регіоні.

Відомо, що корінним народам Маршаллових островів атоли Бікар і Бокак були відомі століттями, їхня виняткова віддаленість від людських поселень дозволила їм залишитися в первозданному стані. Атол Бікар знаходиться більш ніж за 100 кілометрів від найближчого населеного атолу, а Бокак розташований ще далі — майже за 400 кілометрів від людей.

Зазначимо, що віддалені океанічні атоли — по суті, є однією з останніх можливостей вивчити структуру та функціонування екосистем, на які людина практично не має прямого впливу. Справа в тому, що тут збереглися природні популяції хижаків, колонії морських птахів, корінна рослинність і природні екологічні процеси, що протікають між різними довкіллями.

У ході польових експедицій вченим вдалося зареєструвати 266 таксонів рифових риб, що належать до 38 сімейств. При цьому на атоле Бокак була відзначена вища біомаса риб. На особливу увагу заслуговують акули: вони становлять найбільшу частку біомаси на зовнішніх схилах рифів — 26,8% на атоле Бікар і 33,9% на атоле Бокак.

Вченим також вдалося задокументувати 17 видів морських птахів, а також виявили 71 слід від виходу черепах на берег і 132 черепашині гнізда — переважно на атоле Бікар. На жаль, вчені визнають, що навіть на цих віддалених тихоокеанських атолах помітні сліди антропогенної дії.

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