Рекордне супер-Ель-Ніньйо у Тихому океані змінить погоду у світі: вчені вважають, це добре

Дослідники дійшли висновку, що нинішній Ель-Ніньйо може стати гарною новиною для людства, оскільки потужні епізоди явища можуть урятувати від смерті понад 100 000 людей.

Останні кілька місяців вчені вивчають рекордне Ель-Ніньйо, яке сьогодні розвивається в Тихому океані — вважається, що це явище може збільшити силу повеней і штормів, що потенційно загрожує жителям прибережних регіонів. Однак тепер нове дослідження передбачає, що цей потужний кліматичний цикл може дати і позитивні результати майбутньої зими, пише Daily Mail.

Справа в тому, що інтенсивні прояви Ель-Ніньйо несподівано виявилися пов'язаними зі скороченням числа смертей від переохолодження по всьому світу — на 112 681 випадок менший. Вчені визнають, що Ель-Ніньо також призводить до зростання сертності від спеки, на 107 035 випадків, проте зрештою загальна кількість смертей виявляється на 5 645 менше.

Зазначимо, що в глобальному масштабі ці зміни невеликі, однак автори вважають, що нові дані можуть допомогти світу підготуватися до екстремальних погодних умов, з якими зіткнеться планета.

Втім, ці зміни розподілені нерівномірно: в одних країнах спостерігається значне зниження смертності від холодів, тоді як інші стикаються з небезпечною для життя літньою спекою. За словами провідного автора дослідження, доктора Наталії Шартової з Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я, у глобальному масштабі ці два процеси практично врівноважують один одного, але це зовсім не означає, що Ель-Ніньйо є корисним для здоров'я. Наприклад, у країнах з обмеженими ресурсами сумарна смертність від спеки та холоду зростає, і в умовах глобального потепління майбутні епізоди Ель-Ніньйо можуть лише посилити цю нерівність.

За словами вчених, Ель-Ніньйо є частиною природного кліматичного циклу, відомого як Південна осциляція, під час якого кожні 2–7 років відбувається чергування теплих і холодних періодів. Під час фази Ель-Ніньйо у центральній та східній частинах тропічної зони Тихого океану біля поверхні води накопичуються теплі водні маси. Це, як відомо, призводить до викиду величезної кількості тепла в атмосферу — внаслідок глобальних погодних умов планети змінюються, а глобальна температура підвищується.

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