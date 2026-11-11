Рекордное супер-Эль-Ниньо в Тихом океане изменит погоду в мире: ученые считают, это хорошо

Исследователи пришли к выводу, что нынешний Эль-Ниньо может стать хорошей новостью для человечества, поскольку мощные эпизоды явления могут спасти от смерти более 100 000 человек.

Последние несколько месяцев ученые изучают рекордное Эль-Ниньо, развивающееся в Тихом океане сегодня — считается, что это явление может увеличить силу наводнений и штормов, что потенциально угрожает жителям прибрежных регионов. Однако теперь новое исследование предполагает, что этот мощный климатический цикл может принести и положительные результаты предстоящей зимы, пишет Daily Mail.

Дело в том, что интенсивные проявления Эль-Ниньо неожиданно оказались связаны с сокращением числа смертей от переохлаждения по всему миру — на 112 681 случай меньше. Ученые признают, что Эль-Ниньо также приводит к росту сертности от жары, на 107 035 случаев, однако в конечном итоге общее число смертей оказывается на 5 645 меньше.

Отметим, что в глобальном масштабе эти изменения невелики, однако авторы полагают, что новые данные могут помочь миру подготовиться к предстоящим экстремальным погодным условиям, с которыми столкнется планета.

Впрочем, эти изменения распределены неравномерно: в одних странах наблюдается значительное снижение смертности от холодов, тогда как другие сталкиваются с опасным для жизни летним зноем. По словам ведущего автора исследования, доктора Натальи Шартовой из Барселонского института глобального здравоохранения, в глобальном масштабе эти два процесса практически уравновешивают друг друга, но это вовсе не означает, что Эль-Ниньо полезен для здоровья. Например, в странах с ограниченными ресурсами суммарная смертность от жары и холода растет, и в условиях глобального потепления будущие эпизоды Эль-Ниньо могут лишь усугубить это неравенство.

По словам ученых, Эль-Ниньо — часть естественного климатического цикл, известного как Южная осцилляция, в ходе которого каждые 2–7 лет происходит чередование теплых и холодных периодов. Во время фазы Эль-Ниньо в центральной и восточной частях тропической зоны Тихого океана у поверхности воды скапливаются теплые водные массы. Это, как известно, приводит к выбросу огромного количества тепла в атмосферу — в результате глобальные погодные условия планеты меняются, а глобальная температура повышается.

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