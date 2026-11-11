Над военной базой США на Аляске заметили большой НЛО, выглядевший как медуза (фото)

Женщина фотографировала радугу в Анкоридже на Аляске, однако случайно сняла гигантский НЛО, напоминавший медузу. Объект двигался в направлении американской военной базы, а затем исчез в считанные минуты.

Свидетельница Сара-Джейн Осборн обнаружила неизвестный темный объект в районе Объединенной базы Элмендорф-Ричардсон (JBER). Инцидент произошел вечером 15 июня, когда вечернее небо оставалось светлым, рассказывает издание Daily Mail.

Женщина могла наблюдать за неизвестным явлением примерно в течение трех минут, после чего он исчез так же внезапно, как появился в небе. Она успела зафиксировать, что у объекта были отростки, которые якобы свисали и двигались независимо друг от друга, когда он завис в воздухе и возвращался из стороны в сторону.

Осборн также обратила внимание на размеры воздушной цели. Она заметила, что самолет, который был виден в небе во время совместной с мужем прогулки, казался очень крошечным на фоне этого НЛО. Когда женщина попыталась найти оператора, считая, что это просто нетипичный дрон, то не смогла отыскать никого, как объяснение неизвестному явлению.

НЛО в виде медузы заметили над Объединенной базой Элмендорф-Ричардсон (JBER) на Аляске Фото: Daily Mail

Осборн сравнила его "черно-серебряный" вид с "яркими цветами" воздушных змеев. Однако по движениям объект совсем не напоминал привычных воздушных змеев. Подозрение у пары вызвал и тот факт, что соседний парк не мог вместить объект столь больших размеров, поэтому оттуда его запустить не могли. Когда супруги прибыли туда, чтобы выяснить какие-то подробности об объекте, ничего узнать им так и не удалось.

Муж Осборн предположил, что объект мог находиться примерно в трех милях от их места нахождения, хотя это расстояние не было подтверждено.

Исследователи, как и сама свидетельница, склоняются к мнению, что пара могла наблюдать необычный дрон в небе. Не исключено, что это был другой летающий объект. В то же время, других свидетелей загадочно инцидента найти не удалось.

Другие новости науки