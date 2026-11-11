Над военной базой США на Аляске заметили большой НЛО, выглядевший как медуза (фото)
Женщина фотографировала радугу в Анкоридже на Аляске, однако случайно сняла гигантский НЛО, напоминавший медузу. Объект двигался в направлении американской военной базы, а затем исчез в считанные минуты.
Свидетельница Сара-Джейн Осборн обнаружила неизвестный темный объект в районе Объединенной базы Элмендорф-Ричардсон (JBER). Инцидент произошел вечером 15 июня, когда вечернее небо оставалось светлым, рассказывает издание Daily Mail.
Женщина могла наблюдать за неизвестным явлением примерно в течение трех минут, после чего он исчез так же внезапно, как появился в небе. Она успела зафиксировать, что у объекта были отростки, которые якобы свисали и двигались независимо друг от друга, когда он завис в воздухе и возвращался из стороны в сторону.
Осборн также обратила внимание на размеры воздушной цели. Она заметила, что самолет, который был виден в небе во время совместной с мужем прогулки, казался очень крошечным на фоне этого НЛО. Когда женщина попыталась найти оператора, считая, что это просто нетипичный дрон, то не смогла отыскать никого, как объяснение неизвестному явлению.
Осборн сравнила его "черно-серебряный" вид с "яркими цветами" воздушных змеев. Однако по движениям объект совсем не напоминал привычных воздушных змеев. Подозрение у пары вызвал и тот факт, что соседний парк не мог вместить объект столь больших размеров, поэтому оттуда его запустить не могли. Когда супруги прибыли туда, чтобы выяснить какие-то подробности об объекте, ничего узнать им так и не удалось.
Муж Осборн предположил, что объект мог находиться примерно в трех милях от их места нахождения, хотя это расстояние не было подтверждено.
Исследователи, как и сама свидетельница, склоняются к мнению, что пара могла наблюдать необычный дрон в небе. Не исключено, что это был другой летающий объект. В то же время, других свидетелей загадочно инцидента найти не удалось.
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