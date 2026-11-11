Над військовою базою США на Алясці помітили великий НЛО, який мав вигляд медузи (фото)

Жінка фотографувала веселку в Анкориджі на Алясці, проте випадково зняла гігантський НЛО, який нагадував медузу. Об'єкт рухався у напрямку американської військової бази, а тоді зник за лічені хвилини.

Очевидиця Сара-Джейн Осборн виявила невідомий темний об'єкт у районі Об’єднаної бази Елмендорф-Річардсон (JBER). Інцидент стався увечері 15 червня, коли вечірнє небо ще залишалося світлим, розповідає видання Daily Mail.

Жінка могла спостерігати за невідомим явищем приблизно упродовж трьох хвилин, після чого він зник так само раптово, як і з'явився у небі. Вона встигла зафіксувати, що об’єкт мав відростки, які нібито звисали та рухалися незалежно один від одного, коли він завис у повітрі та повертався з боку в бік.

Осборн також звернула увагу на розміри повітряної цілі. Вона зауважила, що літак, який було видно у небі під час її спільної з чоловіком прогулянки, здавався дуже крихітним на тлі цього НЛО. Коли жінка спробувала знайти оператора, вважаючи, що це просто нетиповий дрон, то не змогла відшукати нікого, як і пояснення невідомому явищу.

НЛО у вигляді медузи помітили над Об"єднаною базою Елмендорф-Річардсон (JBER) на Алясці Фото: Daily Mail

Осборн порівняла його "чорно-срібний" вигляд із "яскравими кольорами" повітряних зміїв. Проте за рухами об'єкт зовсім не нагадував звичних повітряних зміїв. Підозру у пари викликав і той факт, що сусідній парк не міг вмістити об'єкта настільки великих розмірів, тож звідти його запустити не могли. Коли подружжя прибуло туди, щоб з'ясувати якісь подробиці про об'єкт, то нічого дізнатися їм так і не вдалося.

Чоловік Осборн припустив, що об’єкт міг перебувати приблизно за три милі від їхнього місця перебування, хоча ця відстань не була підтверджена.

Дослідники, як і сама очевидиця, схиляються до думки, що пара могла спостерігати незвичний дрон у небі. Не виключено, що це був інший літальний об'єкт. Водночас інших свідків загадково інциденту знайти не вдалося.

Інші новини науки