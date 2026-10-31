Вони ховаються у глибині океану: колишній адмірал США розповів, де треба шукати НЛО (фото)

Можливо, людство шукало позаземне життя не в тих місцях. Адмірал ВМС США у відставці вважає, що інопланетяни можуть ховатися глибоко під поверхнею океанів Землі, використовуючи недосліджені райони, щоб уникнути виявлення.

Тім Галлодет, колишній виконуючий обов`язки адміністратора Національного управління з океанів і атмосфери (NOAA), поділився своєю теорією, пише Daily Mail.

"Якби їм потрібно було кудись піти, щоб протягом певного часу залишатися непоміченими… куди б ви хотіли піти? Ви б хотіли піти… [у] найбільш недосліджену частину світу, а це — океан", — сказав він.

Галлодет зазначив, що люди дослідили лише близько 10 % загального об'єму океану за допомогою дронів, буїв та плавучих пристроїв. Він також обговорив відео, на яких, як стверджується, показано, як неідентифіковані об'єкти занурюються у воду, не створюючи жодних видимих хвиль.

Тім Галлодет, колишній виконуючий обов`язки адміністратора Національного управління з океанів і атмосфери Фото: Daily Mail

"Мені відомо про ще одне відео, на якому показано щось подібне, але з висоти пташиного польоту… тож так, вони змогли сконструювати щось таке, що ми навіть не уявляємо, як це відтворити", — додав він.

Колишній адмірал також припустив, що ці об'єкти можуть долати звуковий бар'єр, не створюючи звукового удару. У 2024 році він дав свідчення перед Конгресом щодо інциденту 2015 року, про який повідомлялося, коли військові літаки ледь не зіткнулися з неідентифікованими об'єктами під час навчань ВМС. Адмірал також стверджує, що терміновий електронний лист про цю подію згодом зник.

Тим часом дослідник НЛО Скотт С. Уорінг заявив, що знайшов вхід до підводної бази інопланетян поблизу Нунавута, Канада. Він повідомив, що помітив загадкову діру діаметром понад 914 метрів, розташовану приблизно на глибині 10 метрів під поверхнею.

"Я знайшов вхід до підводної бази інопланетян, і вона знаходиться у найвіддаленішому районі північної Канади, куди тільки можна дістатися", — написав Уорінг.

Він запропонував відправити підводний дрон для дослідження підозрілого тунелю та фіксації будь-яких можливих ознак діяльності інопланетян.

Дослідник НЛО заявив, що знайшов вхід до підводної бази інопланетян поблизу Нунавута, Канада Фото: Daily Mail

Подібні заяви зробив і колишній співробітник розвідки Девід Груш. У 2023 році він під присягою свідчив, що уряд США мав таємні програми, пов'язані з вилученням та реверс-інжинірингом космічних апаратів нелюдського походження.

Раніше цього місяця Груш розповів, що урядовці знали про величезний підводний об'єкт, який, як стверджується, використовувався космічними кораблями інопланетян.

"У певних місцях, безперечно, існує якась оперативна база. Вона велика. Не знаю, коли вона там з'явилася… Щось на зразок комплексу, що займає кілька міських кварталів", — сказав він.

Груш стверджує, що його інформація походить із секретних документів Фото: US Department of War

Груш стверджує, що його інформація походить із секретних документів, відеозаписів та свідчень інсайдерів з урядових і військових кіл.

Однак американські військові та Білий дім наполягають, що жодні фізичні докази не підтверджують, що НЛО є позаземними космічними апаратами. Океан залишається здебільшого недослідженим, але чи приховують його глибини щось, що виходить за межі відомого морського життя, — це все ще відкрите питання.

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