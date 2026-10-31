Они скрываются в глубинах океана: бывший адмирал США рассказал, где нужно искать НЛО (фото)

Возможно, человечество искало внеземную жизнь не в тех местах. Адмирал ВМС США в отставке считает, что инопланетяне могут скрываться глубоко под поверхностью океанов Земли, используя неисследованные районы, чтобы избежать обнаружения.

Тим Галлодет, бывший исполняющий обязанности администратора Национального управления по океанам и атмосфере (NOAA), поделился своей теорией, пишет Daily Mail.

"Если бы им нужно было куда-то уйти, чтобы в течение определенного времени оставаться незамеченными… куда бы вы хотели уйти? Вы бы хотели уйти… [в] самую малоизученную часть мира, а это — океан", — сказал он.

Галлодет отметил, что с помощью дронов, буев и плавучих устройств люди исследовали лишь около 10 % общего объёма океана. Он также обсудил видео, на которых, как утверждается, показано, как неопознанные объекты погружаются в воду, не создавая никаких видимых волн.

Тим Галлодет, бывший исполняющий обязанности администратора Национального управления по океанам и атмосфере Фото: Daily Mail

"Мне известно ещё об одном видео, на котором запечатлено нечто подобное, но с высоты птичьего полёта… так что да, они смогли сконструировать нечто такое, что мы даже не представляем, как это воспроизвести", — добавил он.

Бывший адмирал также высказал предположение, что эти объекты могут преодолевать звуковой барьер, не создавая звукового удара. В 2024 году он дал показания перед Конгрессом по поводу инцидента 2015 года, о котором сообщалось, когда военные самолеты едва не столкнулись с неопознанными объектами во время учений ВМС. Адмирал также утверждает, что срочное электронное письмо об этом событии впоследствии исчезло.

Между тем исследователь НЛО Скотт С. Уорринг заявил, что обнаружил вход в подводную базу инопланетян вблизи Нунавута (Канада). Он сообщил, что заметил загадочную дыру диаметром более 914 метров, расположенную примерно на глубине 10 метров под поверхностью.

"Я обнаружил вход в подводную базу инопланетян, и она находится в самом отдалённом районе северной Канады, куда только можно добраться", — написал Уоринг.

Он предложил отправить подводный дрон для исследования подозрительного туннеля и фиксации любых возможных признаков деятельности инопланетян.

Исследователь НЛО заявил, что обнаружил вход в подводную базу инопланетян недалеко от Нунавута, Канада Фото: Daily Mail

Подобные заявления сделал и бывший сотрудник разведки Дэвид Груш. В 2023 году он под присягой свидетельствовал, что у правительства США были секретные программы, связанные с изъятием и реверс-инжинирингом космических аппаратов нечеловеческого происхождения.

Ранее в этом месяце Груш рассказал, что правительственные чиновники знали об огромном подводном объекте, который, как утверждается, использовался космическими кораблями инопланетян.

"В определенных местах, несомненно, существует некая оперативная база. Она большая. Не знаю, когда она там появилась… Что-то вроде комплекса, занимающего несколько городских кварталов", — сказал он.

Груш утверждает, что его информация взята из секретных документов Фото: US Department of War

Груш утверждает, что его информация почерпнута из секретных документов, видеозаписей и показаний инсайдеров из правительственных и военных кругов.

Однако американские военные и Белый дом настаивают на том, что никакие материальные доказательства не подтверждают, что НЛО являются внеземными космическими аппаратами. Океан по-прежнему остается в значительной степени неисследованным, но скрывают ли его глубины что-то, выходящее за пределы известной морской жизни, — это по-прежнему открытый вопрос.

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