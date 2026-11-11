Виявлено новий вид комах: ці жуки все життя проводять у павутинні павука (фото)

Ця крихітна істота веде ризикований спосіб життя, адже поряд завжди знаходиться більший хижак.

Вчені виявили у Китаї новий вид павутинних комах. Ці крихітні жуки живуть у павутинні і всюди йдуть за її господарем - павуком. Ймовірно, ці комахи настільки малі, що павук просто не вважає їх здобиччю. Результати дослідження опубліковані в журналі ZooKeys, пише New Scientist.

Китайські вчені виявили новий вид комах Heissophila sinica. Ці крихітні жуки, довжиною близько міліметра, належать до групи павутинних жуків. Ці мініатюрні хижаки спритно пересуваються нитками павутиння і, здається, їх не помічає павук, в павутині якого вони мешкають.

Павутинні комахи зустрічаються рідко, мешкають у багатьох тропічних регіонах світу, але більшість видів виявлено саме в Китаї.

Порівнявши зовнішні ознаки виявлених крихітних жуків з характеристиками вже відомих видів, вчені дійшли висновку, що перед ними новий, невідомий раніше вид. Представники Heissophila sinica менші за своїх найближчих родичів, які мешкають переважно в Південно-Східній Азії.

Heissophila sinica Фото: New Scientist

За словами вчених, ці жуки використовують як середовище для життя тимчасові мікроструктури, створювані павуками під час плетіння павутини. Значна різниця у розмірах між павуком та Heissophila sinica, ймовірно, рятує останніх від того, щоб вони стали здобиччю більшого хижака.

Дослідники з'ясували, що крихітні павутинні жуки зовсім не уникають павуків, навпаки, їм подобається йти за ними. Але причини цього поки що невідомі.

Ці комахи харчуються залишками їжі, які залишаються після трапези павука, а також поїдають кліщів, що живуть у павутинні.

Вчені поки не знають, чи приносять ці комахи павукам більше користі чи шкоди. Можливо, вони практично не впливають на життя павуків.

Як показало дослідження, ймовірно, ці комахи проводять все своє життя в павутинні. Вчені знайшли в павутинні одночасно яйця, личинок та дорослих особин. Поки не до кінця зрозуміло, як саме їм вдається пересуватися нитками павутини, не прилипаючи до них. Секрет може критися в незвичайній будові їхніх лапок.

Автори дослідження планують розширити збирання зразків таких жуків, щоб краще зрозуміти еволюцію цих загадкових мешканців павутиння.

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