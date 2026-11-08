На глибині 4000 метрів виявлено нового кальмара: робить те, чого ніхто раніше не бачив (відео)

У глибинах Тихого океану вчені помітили кальмара невідомого виду. Раніше такої поведінки кальмарів не спостерігали.

У Тихому океані на глибині понад 4000 метрів вчені виявили кальмара, який належить до невідомого виду. Він зарився головою в мулисте морське дно, залишивши щупальця стирчати назовні, немов палички для їжі. Такої поведінки раніше вчені не спостерігали у кальмарів і поки не знають, чим вона пояснюється. Результати дослідження опубліковано в журналі Ecology, пише IFLScience.

Глибини океану залишаються однією з останніх нерозгаданих таємниць на Землі. Близько 66 % поверхні нашої планети припадає на глибоководний океан, але вчені дослідили лише 0,001 % цього простору.

Не дивно, що на глибині понад 4000 метрів можна натрапити на щось абсолютно несподіване. Саме це сталося з вченими з Національного океанографічного центру (Велика Британія) під час експедиції в зону Кларіон-Кліппертон, де використовувався дистанційно керований підводний апарат.

Зона Кларіон-Кліппертон — це глибоководна рівнина в північно-східній частині Тихого океану, яка приваблює гірничодобувні компанії своїми багатими запасами рідкісних мінералів. Метою експедиції було вивчення екологічних наслідків глибоководного видобутку корисних копалин, але камери підводного апарата зафіксували дещо інше.

Те, що вчені спочатку прийняли за морську губку, виявилося кальмаром, який здійснював дії, раніше не зафіксовані ні в жодного кальмара чи восьминога.

Кальмар зарився в донний мул, перевернувшись "догори ногами", при цьому два його довгі щупальця вільно погойдувалися у товщі води. Подібної поведінки головоногих молюсків вчені ще не бачили. Можливо, це спосіб маскування, щоб врятуватися від хижаків, але також можливо, що таким чином кальмар заманює нічого не підозрюючих ракоподібних, щоб потім схопити їх і зробити своєю здобиччю.

Те, що багато глибоководних мешканців зариваються в донний мул, науковцям відомо. Так само роблять і деякі головоногі молюски. Але ніхто не робить цього так, як цей кальмар. Вчені вважають, що це представник родини Mastigotheuthidae, але поки що незрозуміло, до якого саме виду належить цей кальмар. Можливо, це абсолютно новий вид.

Це дослідження показує, що вчені досі дуже мало знають про те, як влаштоване життя в глибинах океану.

Інші новини науки