"Матриця" вже тут: восьминоги надихнули вчених на створення всюдисущих "октоботів"

Восьминоги — неперевершені майстри втечі, оскільки здатні протиснутися крізь неймовірно вузькі отвори. Це надихнуло вчених на створення роботів нового покоління.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, і більшість із них не перестають дивувати вчених. Наприклад, восьминоги — як відомо, справжні віртуози втечі, оскільки здатні протиснути своє м’яке тіло крізь отвори, які здаються абсолютно непридатними для цього. У новому дослідженні вчені зосередилися на з’ясуванні того, як їм це вдається, пише IFLScience.

У новому дослідженні команда з Сінгапурсько-Массачусетського технологічного альянсу (SMART) зібрала восьминогів, підготувала прозорі акрилові ящики та створила своєрідну "кімнату для втечі". Вчені провели низку експериментів, у яких взяли участь звичайні восьминоги (Octopus vulgaris) та мексиканські восьминоги (Octopus maya).

На першому етапі вчені виміряли відстань між очима кожного молюска. Справа в тому, що за очима, в області мантії, розташована центральна нервова система, укладена в захисну оболонку. Ця частина тіла — поряд із хітиновим дзьобом — залишається твердою і не піддається стисненню. Далі ці дані були використані для створення отворів для втечі. Отвори, які були трохи ширшими за відстань між очима восьминога, дозволяли йому вибратися відносно легко, а вужчі отвори вимагали набагато більших зусиль.

Далі вчені провели низку експериментів, змусивши восьминогів використовувати ходу для втечі. За словами провідного автора дослідження, доктора Сінь Веньсі, вони з колегами були вражені, виявивши, наскільки різноманітні стратегії використовували тварини, щоб вибратися назовні. Наприклад, для подолання більших отворів головоногі використовували триетапну стратегію:

досліджували отвір;

просовували в нього частину щупалець разом із мантією;

просовували решту щупалець.

У випадку з більш вузькими проходами восьминоги застосовували чотириетапний алгоритм:

досліджували отвір;

просовували частину щупалець;

просовували решту щупалець;

просовували мантію.

Автори зазначають, що раніше вважалося, ніби у восьминогів існує єдина стратегія поведінки: восьминоги використовують щупальця, щоб відштовхнутися від поверхні та протягнути своє тіло крізь отвір. Однак експерименти показують, що це не зовсім так.

За словами автора дослідження Майкла Куба з Неаполітанського університету, результати цієї роботи показують, як погляд на поведінку тварин під іншим кутом може повністю змінити уявлення про неї.

Зазначимо, що восьминоги також надихнули вчених на створення нового покоління роботів — "октоботів" (OctoBots). Надалі вчені сподіваються з’ясувати, чи можуть роботи, подібні до восьминогів, долати просторові обмеження та проникати у важкодоступні місця, куди інакше можна було б потрапити. Це може бути особливо корисно для пошуково-рятувальних роботів та апаратів, призначених для дослідження важкодоступних середовищ.

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