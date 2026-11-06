Щось середнє між людиною та рибою: чим насправді виявилася русалка, яка обдурила весь світ (фото)

Вчені нарешті розкрили справжню природу дивної істоти, яка переконала людей, що русалки справді існують.

"Фіджійська русалка" (Feejee Mermaid) — загадкове гротескне створіння, що нагадує щось середнє між ссавцем і рибою. У 19 столітті скелет не раз демонструвався в музеях і пересувних балаганах — його представляли як доказ існування таємничого мешканця морських глибин, пише Daily Mail.

Таким чином, загадковий скелет переконав світ у тому, що русалки дійсно можуть існувати. Більше того, дехто вважав, що "фіджийська русалка" навіть може бути відсутньою ланкою між людьми та водними тваринами. На щастя, пізніше вчені все ж відмовилися від цієї ідеї.

І все ж, за словами викладача письменницької майстерності та риторики в Колорадському університеті Джека Дейлі, гротескна істота, якій належав скелет, аж ніяк не була якимось унікальним біологічним феноменом. Насправді "Фіджійська русалка" — не більше ніж ретельно спланований розіграш: тулуб молодої мавпи просто пришили до риб’ячого хвоста.

Поєднуючи в собі людські та тваринні риси, фольклор і науку, видовищність та емпіричний підхід, "Фіджійська русалка" показує, як жахлива містифікація спровокувала палкі інтелектуальні суперечки в Америці 19 століття.

Відомо, що "Фіджійська русалка" була привезена до Америки у 19 столітті антрепренером Фінеасом Барнумом. У його "Американському музеї" експонат презентували як "найдивовижнішу рідкість у світі", стверджуючи, що його було знайдено на островах Фіджі.

Скелет русалки належить рибі, мавпі та рептилії Фото: нечто на пляже

Це моторошне створіння було навмисно зроблено відразливим — воно зовсім не нагадувало прекрасних русалок із казок та легенд. Водночас сам Барнум описував цей екземпляр як потворний, висохлий і почорнілий, довжиною близько 90 сантиметрів. У невідомої істоти також була відкрита паща, загнутий хвіст, а руки були підняті вгору.

Проте багато відвідувачів того часу були готові повірити в найнеймовірніші історії про природу та еволюцію. Зрештою, фальшива русалка стала світовою сенсацією й обдурила людей по всьому світу. Організатори виставок подавали її як справжню знахідку з далеких океанів, граючи на зацікавленості публіки до всього екзотичного та незвіданих куточків планети.

Втім, сучасні вчені спростовують теорію про існування русалок. Детальне дослідження останків показало, що скелет загадкової русалки насправді був зібраний із останків різних тварин.

Зазначимо, що раніше проведене сканування іншого екземпляра "русалки з островів Фіджі" показало, що він складається з частин риби, мавпи та рептилії.

Інші новини науки