В океані зникли сині кити: за чотири місяці вчені не зустріли жодної особини

У ході програми з установки супутникових передавачів на морських гігантів у районі Галапагоських островів за чотири місяці не було виявлено жодної особини.

Галапагоські острови славляться своїм винятковим біорізноманіттям: тут мешкають блакитноногі олуші, морські ігуани та безліч інших примітних видів. Крім того, цей регіон вважається найважливішим місцем проживання синіх китів, які вже перебувають під загрозою зникнення, пише IFLScience.

У період з жовтня 2025 року по січень 2026 року група дослідників обстежила різні райони Галапагоського архіпелагу, де історично зустрічалися сині кити. На подив вчених, їм не вдалося виявити жодного кита.

Зазначимо, що дослідження проводилися в акваторії островів Сан-Крістобаль, Ісабела, Фернандіна та Сантьяго, а також у протоці Болівар — місці, відомому високим рівнем морського біорізноманіття та частими появами китів.

Спочатку метою експедиції було встановлення супутникового передавача на кита, щоб краще вивчити шляхи міграції морських гігантів. На жаль, вченим не вдалося виявити жодного синього кита, але вони змогли зібрати дані про температуру води та зразки планктону в різних точках і на різній глибині.

Виявилося, що температура біля поверхні води становила від 25,52 до 27,56 °C, а на глибині 100 метрів — від 19,11 до 19,67 °C. Ці показники перевищують норму для цієї пори року, що, на думку вчених, і стало причиною того, що кити вирішили триматися подалі від цього району. Як правило, вода з температурою 20 °C зустрічається на глибині від 20 до 45 метрів, однак у цьому випадку вчені виявили її на глибині від 78 до 96 метрів. Дослідники також з’ясували, що їжа, якою харчуються кити, знаходиться на одній глибині, тоді як найбільш комфортна для самих китів температура води — на зовсім іншій.

Вчені не знають, що саме змусило китів покинути цей регіон, проте вважають, що однією з причин може бути Ель-Ніньо — кліматичне явище в Тихому океані, для якого характерні підвищення температури, частіші повені та посухи, а також зміна режиму випадання опадів. Втім, вчені визнають, що ця теорія ще потребує підтвердження.

За словами кліматолога, професора Метта Коллінза, сьогодні температура у східній частині Тихого океану наближається до позначки на 4 °C вище середньої, що значно перевищує всі раніше зафіксовані показники. Якщо ця тенденція збережеться, нас може чекати надзвичайно потужне явище Ель-Ніньо.

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