На Землі є острів, де час не існує: що не так із поселенням за полярним колом

На норвезькому острові Соммарой, що розташований за Північним полярним колом, мешкає близько 350 осіб.

Цей острів прославився тим, що на ньому спробували відмовитися від часу, тобто стати першою у світі зоною, вільною від часу. На мосту, що веде на острів, розвісили годинники, щоб продемонструвати відмову від часу, пише Фокус.

Справа в тому, що влітку на острові 69 днів сонце не заходить за горизонт. Взимку ж настає полярна ніч, яка триває 70 днів.

Безперервне денне світло змінює звичний уклад життя. Традиційне сприйняття часу стирається: люди можуть прогулюватися, кататися на велосипеді, плавати під вітрилами або просто милуватися краєвидами в ті години, коли зазвичай панує темрява. У гостей острова це викликає дивно привабливе відчуття: здається, ніби літо триває нескінченно, так і не переходячи у вечір.

У 2019 році острів Соммарой потрапив у заголовки світових ЗМІ, запропонувавши оголосити себе "зоною, вільною від часу" у літні місяці. Ідея полягала в тому, щоб спонукати людей скористатися свободою, яку дарує північне сонце: жити не за годинником, а в ритмі природи.

Варто зазначити, що ця пропозиція так і не набула офіційного адміністративного статусу. По суті, це була символічна рекламна кампанія, покликана привернути увагу до острова та підкреслити унікальний спосіб життя, сформований безперервним денним світлом. І хоча Соммаре офіційно не є "зоною, вільною від часу", ця концепція ідеально передає ту особливу атмосферу, яку відчувають гості острова під час арктичного літа.

З настанням зими Соммаре перетворюється. Дні стають дуже короткими, а пейзаж набуває холодних, приглушених відтінків. Залежно від пори року та конкретного місця розташування, тут настає полярна ніч — період, коли світловий день значно скорочується або взагалі зникає, створюючи зовсім іншу, по-справжньому арктичну атмосферу.

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