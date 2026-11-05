На Земле есть остров, где не действует время: что не так с поселением за полярным кругом
На норвежском острове Соммарёй, который находится за Северным полярным кругом, живут около 350 человек.
Этот остров прославился тем, что на нем попробовали отказаться от времени, то есть стать первой в мире зоной свободной от времени. На мосту, который ведет на остров, были развешены часы, как демонстрация отказа от времени, пишет Фокус.
Все дело в том, что на острове в летнее время 69 дней солнце не заходит за горизонт. Зимой же наступает полярная ночь, которая длится 70 дней.
Непрерывный дневной свет меняет привычный уклад жизни. Традиционное восприятие времени стирается: люди могут гулять, кататься на велосипеде, ходить под парусом или просто любоваться пейзажами в те часы, когда обычно царит тьма. У гостей острова это вызывает удивительно притягательное чувство: кажется, будто лето длится бесконечно, так и не переходя в вечер.
В 2019 году остров Соммарёй попал в заголовки мировых СМИ, предложив объявить себя “зоной, свободной от времени” в летние месяцы. Идея заключалась в том, чтобы побудить людей воспользоваться свободой, которую дарит полночное солнце: жить не по часам, а в ритме природы.
Стоит отметить, что это предложение так и не стало официальным административным статусом. По сути, это была символическая рекламная кампания, призванная привлечь внимание к острову и подчеркнуть уникальный образ жизни, сформированный непрерывным дневным светом. И хотя Соммарёй официально не является “зоной, свободной от времени”, эта концепция идеально передает ту особую атмосферу, которую ощущают гости острова во время арктического лета.
С приходом зимы Соммарёй преображается. Дни становятся очень короткими, а пейзаж окрашивается в холодные, приглушенные тона. В зависимости от времени года и конкретного местоположения, здесь наступает полярная ночь — период, когда световой день значительно сокращается или вовсе исчезает, создавая совершенно иную, по-настоящему арктическую атмосферу.
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