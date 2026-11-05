В океане исчезли синие киты: за четыре месяца ученые не встретили ни одной особи

В ходе программы по установке спутниковых передатчиков на морских гигантов в районе Галапагосских островов за четыре месяца не было обнаружено ни одной особи.

Галапагосские острова славятся своим исключительным биорзнообразием: здесь обитают голубоногие олуши, морские игуаны и множество других примечательных видов. Кроме того, этот регион считается важнейшей средой обитания для синих китов, которые уже находятся под угрозой исчезновения, пишет IFLScience.

В период с октября 2025 года по январь 2026 года группа исследователей обследовала различные районы Галапагосского архипелага, где исторически встречались синие киты. К удивлению ученых, им не удалось обнаружить ни одного кита.

Отметим, что исследования проводились в акватории островов Сан-Кристобаль, Исабела, Фернандина и Сантьяго, а также в проливе Боливар — месте, известном высоким уровнем морского биоразнообразия и частым появлением китов.

Изначально целью экспедиции была установка спутникового передатчика на кита, чтобы лучше изучить пути миграции морских гигантов. Увы, ученым не удалось обнаружить ни одного синего кита, но они смогли собрать данные о температуре воды и пробы планктона в разных точках и на разной глубине.

Оказалось, что температура у поверхности воды составляла от 25,52 до 27,56°C, а на глубине 100 метров — от 19,11 до 19,67°C. Эти показатели превышают норму для данного времени года, что, как считают ученые, и стало причиной того, что киты решили держаться в стороне от этого района. Как правило, вода с температурой 20°C встречается на глубине от 20 до 45 метров, однако в данном случае ученые обнаружили ее на глубине от 78 до 96 метров. Исследователи также выяснили, что пища, которой питаются киты, находится на одной глубине, тогда как наиболее комфортная для самих китов температура воды — на совершенно другой.

Ученые не знают, что именно заставило китов покинуть этот регион, однако полагают, что одной из причин может быть Эль-Ниньо — климатическое явление в Тихом океане, для которого характерны повышение температуры, учащение наводнений и засух, а также изменение режима выпадения осадков. Впрочем, ученые признают, что эта теория еще требует подтверждения.

По словам климатолога, профессора Мэтта Коллинза, сегодня температура в восточной части Тихого океана движется к отметке на 4°C выше средней, что значительно превышает все ранее зафиксированные показатели. Если эта тенденция сохранится, нас может ждать исключительно мощное явление Эль-Ниньо.

Другие новости