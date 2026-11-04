Загадочные вампиры и кракены, топящие корабли: как появились монстры и кто из них реален (фото)

Истории о жутких чудовищах, скрывающихся на суше и в океане, существуют сотни лет — ученые назвали реальные объяснения природы этих существ.

Рассказы о таинственных и фантастических существах столь же древние, как и сама человеческая история. От оборотней и вампиров до йети и глубоководных монстров, таких как кракены — мифические существа вдохновляли на создание бесчисленных преданий и произведений искусства, пишет Science Focus.

Эти загадочные существа также побуждали многих отважных исследоателей отправляться в дикие уголки планеты в надежде найти неопровержимые доказательства существования подобных монстров. Некоторые из них оказались реальными биологическими видами, другие — плодом вымысла, а третьи до сих пор остаются предметом жарких споров.

Отметим, что существ, еще не описанных наукой, называют криптидами, а область, изучающая этих загадочных животных, именуется криптозоологией. Но что стоит за этими мифическими существами с научной точки зрения?

Вампиры

Образ вампира неоднократно встречается в литературе, кино и на телевидении. Ученые не знают наверняка, но полагают, что в основе этих легенд, вероятно, могут лежать вполне реальные медицинские состояния.

Чаще всего упоминается порфирия — редкая группа заболеваний, при которых нарушается синтез гема. Известно, что при этом заболевании в коже накапливаются токсины, из-за чего она становится невероятно чувствительной к свету, а губы и десны могут разрушаться. Предполагается, что именно это могло породить представления о существах с клыками и обезображенными лицами.

Впрочем, существует и другая версия, согласно которой, описания вампиров перекликаются с симптомами туберкулеза: бледностью кожи и следами крови вокруг рта. Поскольку туберкулез — крайне заразное заболевание, это могло породить поверье, что вампиризм передается через употребление крови.

Существует также мнение, что легенды о вампирах возникли из-за неверного толкования процессов, происходящих после смерти. Дело в том, что при разложении тело может усыхать, из-за чего создается иллюзия, будто у покойного продолжают расти волосы и ногти. Кроме того, существуют реальные животные, питающиеся кровью — например, летучие мыши-вампиры или пиявки.

Образ вампира неоднократно встречается в литературе, кино и на телевидении. Фото: Скриншот

Йети

По словам ученых, в мифах народа лепча — коренных жителей Непала, Бутана и северо-восточной Индии — упоминается похожий на обезьяну "дух ледников". Однако широкую известность йети получил в начале 20 века, когда британские альпинисты сообщили о встречах со снежным человеком — некоторым из них якобы даже удалось раздобыть образцы шерсти, костей и кожи. Впрочем, современная наука опровергла предположения о том, что эти находки принадлежали йети.

В 2014 и 2017 годах ученые провели анализ ДНК, который показал, что образцы, приписываемые йети, на самом деле принадлежали бурым, черным и белым медведям, а также другим млекопитающим.

Ученые так и не нашли доказательств существования йети Фото: Facebook

Морские змеи

Рассказы о гигантских морских змеях существуют тысячелетиями, но стали особенно популярными в 15 веке, когда европейцы начали активно исследовать океаны. Ученые полагают, что одним из возможных источников таких легенд мог стать гигантский ремень-рыба, также известная как сельдяной король — крупнейшая в мире костная рыба, способная достигать около 8 метров в длину и способная плавать в вертикальном положении.

Известно, что эти огромные рыбы обитают в умеренных и тропических водах, проводя большую часть жизни на океанских глубинах и поднимаясь к поверхности лишь в стрессовых ситуациях. Ученые также предполагают, что эти огромные рыбы могут всплывать в ответ на сейсмическую активность перед землетрясением или цунами — из-за этого их часто называют предвестниками катастрофы.

Еще одно объяснение сообщений о "морских змеях" заключается в том, что люди могли принимать за них морских животных, запутавшихся в рыболовных снастях и извивающихся в попытках освободиться.

Сельдяной король мог послужить причиной возникновения легенд о гигантских морских змеях Фото: Jam Press

Грифон

Легенды о необычном крылатом существе с телом льва и головой орла появились еще в 7 веке до нашей эры в Центральной Азии.

Исследователи считают, что прообразом этого мифического существа, вероятно, послужили древние находки окаменелостей динозавров. Например, одним из возможных прототипов считается протоцератопс — динозавр с клювом, обитавший в Азии в период от 75 до 71 миллиона лет назад. Его окаменелые кости были обнаружены скифскими золотоискателями в пустыне Гоби около 2000 лет назад. Впрочем, описания грифона появились задолго до этих находок.

Легенды о необычном крылатом существе с телом льва и головой орла появились еще в 7 веке до нашей эры в Центральной Азии. Фото: Wikipedia

Кракен

Это огромные существа, напоминающие осьминогов и способные топить корабли. Первые упоминания об этих монстрах, как считается, появились в скандинавском фольклоре в начале 18 века, однако легенды об огромных чудовищах с щупальцами существовали по всему миру с незапамятных времен.

Впрочем, реальность оказалась не такой уж далекой от мифа: дело в том, что ученые открыли два вида гигантских глубоководных кальмаров, которые вполне могут быть источником этих преданий. Например, гигантский кальмар, способный достигать 13 метров в длину, впервые был описан учеными в конце 19 века, а колоссальный кальмар, достигающий 10 метров в длину, был открыт в начале 20 века.

Поскольку эти существа обитают на огромных глубинах, их трудно изучать, и об их образе жизни известно сравнительно немного. Впрочем, анализ содержимого их желудков показал, что они охотятся на рыбу и более мелких кальмаров, а вовсе не на моряков.

Рассказы о гигантских чудищах, топящих корабли, существуют столетиями Фото: ScienceAlert

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