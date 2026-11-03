Впервые в истории: ученые обнаружили кровь динозавра в окаменелости возрастом 115 млн лет (фото)

Учёные обнаружили окаменевшие эритроциты внутри кости динозавра, возраст которой составляет около 115 миллионов лет. Эта находка, сделанная в Бразилии, может предоставить редкую возможность изучить следы мягких тканей у древних животных.

Исследовательская группа под руководством учёных из Университета Кертина в Австралии изучила кость ноги, принадлежавшую Aratasaurus museunacionali — небольшому тероподу, жившему примерно 115 миллионов лет назад, пишет Science Alert.

Окаменелость была обнаружена в бразильской шахте в 2008 году. Внутри крошечных каналов, по которым когда-то текла кровь по кости, исследователи заметили многочисленные мелкие овальные структуры, похожие на клетки.

Подобные утверждения выдвигались и раньше: исследователи сообщали об обнаружении белков или клеточноподобного материала в окаменелостях динозавров. Однако такие находки часто было трудно воспроизвести, и не всегда удавалось исключить возможность загрязнения, попавшего в кости после смерти животных.

На этот раз команда совместила микроскопические наблюдения с несколькими видами химического анализа. "То, что под микроскопом выглядит как клетка крови, интересно, но морфологии самой по себе недостаточно, чтобы установить её биологическое происхождение", — отметила Клити Грайс, специалист по органической геохимии из Университета Кертина. Она пояснила, что исследователи также искали химические доказательства, связанные с этими структурами.

Ученые совместили микроскопические наблюдения с несколькими видами химического анализа Фото: Curtin University

Команда рассматривала возможность того, что находки могли быть результатом деятельности грибков или микроорганизмов, которые росли на костях до их окаменения. Такие организмы обычно оставляют следы, такие как нити, споры или биопленки, но исследователи не обнаружили никаких доказательств их присутствия. Анализ также не выявил пирита или зерен осадка, которые можно было бы ошибочно принять за клетки.

В то же время химические анализы выявили гемо B — молекулу, связанную с кровью и необходимую для переноса кислорода кровью. Вещество, обнаруженное в кости, имело иной химический состав, чем материал окружающей породы.

Анализ элементного состава дал ещё одну подсказку: клеточные структуры содержали железо, углерод и азот — элементы, которые могут входить в состав гема. Другие части кости имели иной состав, в частности фосфор, кальций и фтор.

Если это подтвердится, эти структуры станут самыми древними из известных клеток крови динозавров. Ранее описанные образцы имели возраст не более примерно 80 миллионов лет.

Исследователи полагают, что необычные условия, при которых животное было захоронено, объясняют, как сохранились такие хрупкие следы. Кость сохранилась в микробном мате в мелкой воде, где кислород практически отсутствовал.

Необычные условия, при которых животное было похоронено, объясняют, как сохранились такие хрупкие следы Фото: Curtin University

Грайс отметила, что минералы марганца, вероятно, помогли стабилизировать или восстановить контуры исходных структур в процессе фоссилизации. Это не означает, что неизменённые клетки крови оставались целыми на протяжении 115 миллионов лет. Вместо этого минералы и окружающая среда, вероятно, сохранили химическую и структурную информацию ткани, которая обычно быстро разлагается.

Команда подчеркнула, что необходимы дальнейшие исследования. "Главный приоритет — воспроизведение результатов", — пояснила Грайс. Исследователям предстоит проверить другие окаменелости из различных геологических сред и разных групп динозавров, используя независимые методы. Повторение результатов поможет установить, действительно ли химические признаки указывают на древний материал, связанный с кровью.

Это открытие может побудить музеи и университеты вновь изучить окаменелости, уже имеющиеся в их коллекциях. Грайс отметила, что образцы, собранные десятилетия назад, могут содержать микроскопические, химические или минеральные доказательства, которые исследователи в то время не имели возможности или причин изучать.

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