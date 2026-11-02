Извлекли человеческую ДНК из пещерной почвы: ученые совершили невозможное (фото)

Небольшой образец почвы из испанской пещеры позволил обнаружить генетические следы людей, живших примерно 22 000 лет назад, что дало новые доказательства существования доисторического населения Европы. Учёным удалось выделить ДНК древних людей из пещерных отложений, несмотря на отсутствие костей, зубов или окаменелостей.

Открытие было сделано в пещере Эль-Мирон на севере Испании. Образец отложений пришлось секвенировать 100 раз, чтобы получить достаточное количество данных, пригодных для анализа. Исследователи проанализировали более миллиарда фрагментов ДНК, чтобы идентифицировать следы древних людей, учитывая при этом современное загрязнение, пишет Science Alert.

Найденный образец ДНК, вероятно, происходил из кожи, волос или крови людей, которые укрывались в пещере во время последнего ледникового периода.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что эти люди принадлежали к западноевропейской группе предков, для которой характерны темная кожа, волосы и глаза. Образец содержал ДНК нескольких человек, среди которых мужчин было больше, чем женщин.

Ученые сравнили полученные данные с останками женщины, жившей во Франции примерно 31 000 лет назад, и с зубом, найденным на севере Испании, который датируется примерно 25 000 лет назад Фото: Science Advances

"Этот результат демонстрирует способность sedaDNA (осадочной ДНК) раскрывать ранее недоступные генетические динамики при отсутствии человеческих останков", — заявили исследователи, добавив, что этот метод "связывает археологические находки с генетической идентичностью людей".

Осадочная древняя ДНК, или sedaDNA, позволяет учёным изучать доисторические популяции, не имеющие физических останков. В обзоре за 2025 год было отмечено, что эта техника может улучшить понимание миграции людей, взаимодействия охотников-собирателей, раннего земледелия и одомашнивания животных.

"Это выводит исследования в некоторых из самых интересных областей современной археологии на совершенно новый уровень, в частности в том, что касается мобильности, рациона питания и семейных историй", — написали авторы обзора.

Подобные находки уже делались в других местах. В 2021 году исследователи извлекли из пещерных отложений в Грузии митохондриальную ДНК, принадлежавшую женщине, жившей примерно 25 000 лет назад. В другом исследовании была обнаружена древняя человеческая ДНК, сохранившаяся на стене пещеры с наскальными рисунками в Аргентине.

Последнее исследование в пещере Эль-Мирон также вышло за рамки предыдущих исследований благодаря извлечению ядерной ДНК. В отличие от митохондриальной ДНК, которая передаётся по материнской линии, ядерная ДНК происходит от обоих родителей и даёт больше информации о происхождении.

Главный автор исследования Пере Гелаберт и его коллеги сравнили полученные данные с останками женщины, жившей во Франции примерно 31 000 лет назад, и зубом, найденным на севере Испании, который датируется примерно 25 000 лет назад. Оба образца имели признаки восточного происхождения, что свидетельствует о том, что восточные и западные европейские популяции смешались ещё до последнего ледникового максимума.

Открытие было сделано в пещере Эль-Мирон на севере Испании Фото: Wikimedia Commons

Однако ДНК из пещеры Эль-Мирон, датируемой примерно 22 000 лет назад, показала исключительно западное происхождение.

"Самое главное, — заключили авторы, — наши геномные данные опровергают гипотезу о масштабной смене населения или разрыве в его развитии на данном этапе".

В то же время полученные данные свидетельствуют о том, что популяции юго-западной Европы оставались относительно стабильными в период от 30 000 до 20 000 лет назад. Хотя образцов из этого периода немного, исследования sedaDNA почти удвоили объем доступных генетических доказательств.

Исследователи подчеркнули, что дальнейшие исследования, сочетающие анализ скелетных останков и ДНК из осадочных отложений, помогут выяснить, как развивались европейские популяции в период позднего палеолита. Их выводы показывают, что даже когда кости и окаменелости исчезают, следы древних людей могут сохраняться в земле на протяжении десятков тысяч лет.

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