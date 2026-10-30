Загадочный артефакт изображает неизвестный ритуал: тайне 10 000 лет (фото)

В Турции обнаружили загадочный артефакт возрастом 10 000 лет, на котором изображены две человеческие фигуры с поднятыми руками, окружающие более маленькую, необычную фигуру. Исследователи полагают, что это может символизировать танец, роды или неизвестную церемонию.

Фрагмент был найден в Невали-Чори — важном неолитическом поселении. Каменный сосуд размером примерно 19 на 13 сантиметров изображает три фигуры, расположенные так, будто они танцуют, пишет Arkeonews.

Две более крупные фигуры обладают узнаваемыми человеческими чертами: поднятые руки, тщательно высеченные ладони и ноги, расположенные так, будто они находятся в движении. Меньшую фигуру между ними идентифицировать сложнее. Её ромбовидная голова, округлое тело и короткие конечности наводят на сравнения с черепахой, хотя она также может изображать человека или гибрид человека и животного.

Археолог Йосеф Гарфинкель исследовал эту резьбу в своей книге 2003 года "Танец на рассвете земледелия". Учёный высказал предположение, что центральная фигура может изображать женщину, а не черепаху, что подтверждает вероятность того, что сцена показывает людей, танцующих вместе.

Другие интерпретации связывают резьбу с родами или церемониями в честь рождения. Однако нет окончательных доказательств, которые позволили бы идентифицировать центральную фигуру или объяснить, чем именно занимались участники сцены.

Центральная фигура может изображать женщину, а не черепаху, что подтверждает вероятность того, что на сцене изображены люди, танцующие вместе Фото: Wikimedia Commons

Раскопки в Невали-Чори проводились в период с 1983 по 1991 год под руководством археолога Харальда Гауптмана. Это поселение, расположенное в провинции Шанлыурфа, относится к докерамическому неолиту — периоду, когда общины основывали постоянные поселения и развивали сложную архитектуру.

В ходе раскопок были обнаружены жилые здания, скульптуры и монументальное сооружение с Т-образными каменными столбами. Эти находки похожи на конструкции из соседнего Гебекли-Тепе. Впоследствии поселение оказалось под водой водохранилища плотины Ататюрка, но археологи успели извлечь многочисленные артефакты до затопления.

Другая возможная интерпретация появилась в исследовании, опубликованном в журнале "Folklor Akademi" в декабре 2025 года. Исследователи сравнили вырезанные фигуры с движениями, используемыми в традиционной анатолийской деревенской игре под названием "меш", которая в некоторых регионах также известна как "ари".

Ученые обнаружили сооружения, напоминающие конструкции из Гебекли-Тепе Фото: Wikimedia Commons

Участники игры принимают характерные позы, в частности поднимают руки и выполняют жесты, затрагивающие лицо. Исследователи заметили сходство между этими движениями и древней резьбой. Однако это не доказывает, что та же самая игра сохранилась на протяжении 10 000 лет.

Назначение этого артефакта трудно установить, но его необычная композиция свидетельствует о том, что доисторические художники уже тогда интересовались изображением человеческих движений и взаимодействия. Независимо от того, изображен ли на сцене танец, роды или церемония, она является ценным свидетельством того, как ранние сообщества выражали свои идеи через искусство.

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