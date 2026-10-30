В древней косметике обнаружили неожиданные компоненты: находкам 2 000 лет (фото)

Женщины, жившие вблизи Аральского моря почти 2 000 лет назад, вероятно, использовали косметические средства, содержавшие неожиданные соединения. Химический анализ косметики, обнаруженной в древних могилах в Казахстане, выявил следы соединений, связанных с корицей, полынью и, вероятно, мятой.

В ходе исследования ученые проанализировали находки из двух захоронений, относящихся к культуре Джетьясар, населявшей нижнее течение реки Сырдарья в первые века нашей эры, пишет Arkeonews.

Один фрагмент был найден в могиле в Томпакасари, датируемой III или IV веком н. э. Другой был найден в Алтын-Асаре в 1987 году вместе с бронзовым зеркалом, бусинами из коралла и сердолика, а также веретеном. Обе могилы принадлежали женщинам в возрасте от 30 до 39 лет.

Исследователи использовали микроскопию и химический анализ для изучения фрагментов. Учёные установили, что материал состоял преимущественно из природной мела, но также содержал сотни органических соединений, в частности корицу, полынь и мяту.

Один фрагмент был найден в могиле в Томпакасаре, датируемой III или IV веком н. э., а другой — в Алтын-Асаре Фото: NPJ Heritage Science

Учёные предполагают, что ароматические масла, вероятно, смешивали с мелом для изготовления косметических средств. Их точное назначение остаётся неизвестным, а химические данные не позволяют установить точные ингредиенты или рецептуру.

Поскольку климат в районе восточной части Аральского моря был непригоден для выращивания многих ароматических растений, исследователи полагают, что некоторые ингредиенты, вероятно, поступали из южной Индии или южного Китая.

Общины Джетьясара участвовали в торговых сетях, связывавших Центральную Азию с Китаем, Индией, Ираном и территориями, расположенными дальше на запад. Импортированные зеркала и бусины, найденные в местных могилах, подтверждают эти связи.

Ученые установили, что косметика содержала сотни органических соединений, в том числе корицу, полынь и мяту Фото: NPJ Heritage Science

Судя по личным вещам, эти две женщины занимали привилегированное положение в своих общинах. Однако исследователи не могут установить их точный социальный статус или определить, насколько широко использовались эти косметические средства.

Эта находка содержит редкие свидетельства о древних косметических практиках и показывает, что дальнемагистральная торговля оказывала влияние на повседневную жизнь в Центральной Азии почти 2 000 лет назад.

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