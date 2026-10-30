У древній косметиці знайшли неочікувані компоненти: знахідкам 2 000 років (фото)

Жінки, які мешкали поблизу Аральського моря майже 2 000 років тому, ймовірно, використовували косметичні засоби, що містили неочікувані сполуки. Хімічний аналіз косметики, виявленої у стародавніх могилах у Казахстані, виявив сліди сполук, пов'язаних із корицею, полином та, ймовірно, м'ятою.

У дослідженні вчені проаналізували знахідки з двох поховань, що належали до культури Джетьясар, яка заселяла нижню течію річки Сирдар'я у перші століття нашої ери, пише Arkeonews.

Один фрагмент походив із могили в Томпакасарі, що датується III або IV століттям н. е. Інший знайшли в Алтин-Асарі в 1987 році разом із бронзовим дзеркалом, намистинами з корала та сердоліку, а також веретеном. Обидві могили належали жінкам віком від 30 до 39 років.

Дослідники використовували мікроскопію та хімічний аналіз для вивчення фрагментів. Вчені встановили, що матеріал складався переважно з природної крейди, але також містив сотні органічних сполук, зокрема корицю, полин та м'яту.

Один фрагмент походив із могили в Томпакасарі, що датується III або IV століттям н. е., а інший знайшли в Алтин-Асарі Фото: NPJ Heritage Science

Вчені припускають, що ароматичні олії, ймовірно, змішували з крейдою для створення косметичних засобів. Їхнє точне призначення залишається невідомим, а хімічні дані не дозволяють встановити точні інгредієнти чи рецептуру.

Оскільки клімат у районі східної частини Аральського моря був непридатним для вирощування багатьох ароматичних рослин, дослідники вважають, що деякі інгредієнти, ймовірно, надходили з південної Індії або південного Китаю.

Громади Джетьясара брали участь у торгівельних мережах, що з'єднували Центральну Азію з Китаєм, Індією, Іраном та територіями, розташованими далі на захід. Імпортовані дзеркала та намистини, знайдені в місцевих могилах, підтверджують ці зв'язки.

Вчені встановили, що косметика містила сотні органічних сполук, зокрема корицю, полин та м'яту Фото: NPJ Heritage Science

Судячи з особистих речей, ці дві жінки займали привілейоване становище у своїх громадах. Однак дослідники не можуть встановити їхній точний соціальний статус або визначити, наскільки широко використовувалися ці косметичні засоби.

Ця знахідка надає рідкісні свідчення про стародавні косметичні практики та показує, що далека торгівля впливала на повсякденне життя в Центральній Азії майже 2 000 років тому.

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