Знайдено гробницю древньої воєначальниці: її поховали із 9-кілограмовою сокирою (фото)

У Китаї виявили поховання жінки, яка командувала військами понад 3 000 років тому. Бронзова зброя, дорогоцінний нефрит та останки людей, принесених у жертву, дають рідкісну можливість зазирнути в життя впливової військової лідерки династії Шан.

У 1976 році археологи виявили надзвичайно добре збережену гробницю Фу Хао в Іньсю, поблизу сучасного міста Аньян у провінції Хенань. Вона була однією з дружин царя У Діна, могутнього правителя, який правив приблизно у 1200 році до н. е., пише Arkeonews.

Написи на кістках для ворожіння вказують на те, що Фу Хао була командувачкою, яка очолювала військові кампанії від імені королівського двору. Завдяки цій ролі вона стала однією з найдавніших задокументованих жінок-командувачок у китайській історії.

У 1976 році археологи виявили надзвичайно добре збережену гробницю Фу Хао в Іньсю Фото: Wikimedia Commons

Серед найвражаючих знахідок — масивна бронзова бойова сокира вагою приблизно дев'ять кілограмів. Прикрашена вишуканими зображеннями тварин, ця зброя символізувала військове командування та королівську владу.

У гробниці також було виявлено близько 130 бронзових знарядь, зокрема сокири, ножі та інше військове спорядження. Ці знахідки підтверджують письмові свідчення про те, що Фу Хао була активною учасницею військових справ королівства.

У гробниці Фу Хао було знайдено 1 928 предметів, серед яких 468 бронзових артефактів, 755 нефритових предметів та 564 кістяні предмети. Колекція також містила вироби з слонової кістки, кераміку, тисячі мушель каурі, що використовувалися як валюта, та понад 200 бронзових ритуальних посудин. Ці предмети свідчили про багатство королівського двору та церемоніальні обов'язки, пов'язані з посадою Фу Хао.

Написи на бронзових предметах зберегли ім'я Фу Хао Фото: Wikimedia Commons

Деякі нефритові прикраси на момент їхнього розміщення в гробниці вже мали кілька століть. Це свідчить про те, що еліта династії Шан цінувала предмети, успадковані від попередніх поколінь або придбані в інших культур. Різноманітність матеріалів також дає дослідникам підказки щодо художніх традицій, мереж обміну та соціального статусу людей, які жили за часів династії Шан.

Написи на бронзових предметах зберегли ім'я Фу Хао, що дозволило дослідникам порівняти поховання із записами на кістках для ворожіння, знайдених у Іньсю. Ці написи документували королівські церемонії, військові походи та інші події за часів правління царя У Діна.

У гробниці Фу Хао було знайдено 1 928 предметів, серед яких 468 бронзових артефактів Фото: Wikimedia Commons

Кістки для ворожіння, виготовлені з кісток тварин або панцирів черепах, використовувалися в ритуалах ворожіння для пошуку відповідей на питання щодо війни, врожаю та королівських справ. Поєднання письмових джерел та археологічних свідчень допомогло дослідникам з надзвичайною впевненістю ідентифікувати особу, поховану в гробниці.

Розміри похоронної камери становлять приблизно 5,6 на 4 метри. Археологи виявили сліди дерев'яної камери та лакованих трун, хоча дерев'яні конструкції за тисячі років значною мірою розклалися. Збереження такої великої кількості предметів зробило цю гробницю особливо цінною для розуміння похоронних звичаїв династії Шан та життя королівської родини.

Серед найвражаючих знахідок — масивна бронзова бойова сокира вагою приблизно дев'ять кілограмів Фото: Wikimedia Commons

Гробниця Фу Хао залишається однією з найважливіших археологічних знахідок, пов'язаних із династією Шан. Зброя, написи та похоронні рештки, знайдені в ній, є рідкісним свідченням існування жінки, яка володіла військовою, королівською та релігійною владою в стародавньому Китаї.

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