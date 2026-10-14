Камінь з пророцтвами знайшли у Туреччині: що на ньому написано (фото)

На південному заході Туреччини археологи знайшли древній пам'ятник, пов'язаний з ворожінням. На його чотирьох сторонах викарбувані грецькі написи, що містять 56 пророцтв, які давали поради щодо хвороб, подорожей, грошей та особистих рішень.

Археологи виявили цей пам'ятник у 2024 році під час розкопок агори в стародавньому місті Кібіра. Вчені визначили, що цей пам'ятник є прикладом астрагаломантії — стародавньої форми ворожіння, заснованої на киданні кісток тварин, пише Arkeonews.

Пам'ятник має висоту 1,24 метра і містить великий набір інструкцій та пророцтв, що дає рідкісну можливість побачити, як люди шукали божественного наставництва у повсякденному житті.

Ця система базувалася на невеликих кістках тварин, таких як вівці, кози та телята. Ці кістки, відомі як астрагали, мали чотири сторони, що використовувалися для ворожіння, яким були присвоєні числові значення 1, 3, 4 та 6. Люди кидали п'ять кісток одночасно, а потім порівнювали отриману комбінацію з написами, щоб знайти відповідне пророцтво.

На пам'ятнику зафіксовано 56 можливих комбінацій, кожна з яких пов'язана з певним божественним посланням. На відміну від деяких подібних написів, знайдених в інших місцях Анатолії, зразок із Кібіри містить числові вказівки, необхідні для ідентифікації пророцтв.

Кістки, відомі як астрагали, мали чотири сторони і використовувалися для ворожіння Фото: Wikimedia Commons

Одна комбінація давала особливо позитивне послання. Коли всі п'ять кісток випадали на цифру "один", результат відповідав пророцтву, пов'язаному з Зевсом. Воно обіцяло мудрість і щастя, водночас радило людині шанувати Афродіту та Гермеса.

Інші результати містили застереження. Деякі відраджували від початку подорожі чи започаткування бізнесу, тоді як інші обіцяли успіх, одужання від хвороби або безпечне повернення когось, хто перебував далеко від дому. Питання не обмежувалися лише правителями чи державними справами. Прості люди також шукали заспокоєння щодо хворих родичів, планів подорожей та фінансових рішень.

Хоча процес залежав від випадкового падіння кісток, пророцтва дотримувалися усталених літературних канонів. Багато з них було написано грецьким гексаметром — поетичним розміром, пов'язаним із давніми релігійними та літературними традиціями.

За спорудження пам'ятника заплатив заможний благодійник, чиє ім'я не збереглося. Фото: Gephyra

Пам'ятник був пов'язаний із культом Гермеса. Напис у верхній частині вказує на те, що за спорудження пам'ятника, статуї Гермеса та навколишні прикраси заплатив заможний благодійник, чиє ім'я не збереглося.

Гермес асоціювався з подорожами, торгівлею, спілкуванням та ворожінням за допомогою жеребкування, що робило його ідеальною фігурою для пам'ятника, до якого зверталися мандрівники, купці та інші відвідувачі. Дослідники вважають, що спочатку він стояв на агорі Кібіри або поблизу неї.

Пам'ятник не залишався у своєму первісному місці назавжди. Через століття будівельники використали його як частину північної стіни каплиці на третій терасі агори. Археологи виявили його там у 2024 році.

Ця знахідка також вписує Кібіру в ширшу традицію ворожіння на кістках, поширену по всій Анатолії. Приблизно між 120 і 210 роками н. е. подібні системи використовувалися в таких містах, як Термессос, Кремна, Сагалассос і Перге. Написи на них свідчать, що громади у всьому регіоні мали спільні методи пошуку божественного наставництва, хоча окремі міста по-різному адаптували тексти.

Дослідники вважають, що спочатку пам'ятник стояв на агорі Кібіри або поблизу не Фото: Gephyra

Напис із Кібіри дуже нагадує зразок із Кремни, але дослідники виявили відмінності в граматиці, формулюваннях та поетичному ритмі. Деякі зміни, можливо, стали наслідком помилок каменотесів, тоді як інші можуть свідчити про навмисні виправлення місцевих редакторів. Пам'ятник із Кібіри є особливо цінним, оскільки в збереженій послідовності збереглися числові вказівки щодо зіставлення кидків кісток із пророцтвами.

Цей пам'ятник дає уявлення про те, як релігія впливала на повсякденні рішення мешканців міста в римську епоху. Збережені написи фіксують не лише стародавній метод ворожіння, а й повсякденні турботи людей, які, як і сучасники, прагнули отримати певну підказку, коли майбутнє було невизначеним.

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