Ніхто не очікував знайти аномалії: печера Венер знову здивувала вчених (фото)

Археологи повернулися до доісторичної печери на півдні Італії, яку колись використовували як неандертальці, так і ранні представники виду Homo sapiens. У ході нового обстеження цього місця було виявлено кілька підземних аномалій.

Печера Венер розташована поблизу міста Парабіта на півдні Італії. Вона стала відомою завдяки двом невеликим жіночим статуеткам, витесаним із кісток тварин, пише IFLScience.

Більша статуетка має висоту близько 9 сантиметрів, а менша — трохи більше 6 сантиметрів. Обличчя більшої фігури вкрите глибокими борозенками, які, можливо, символізують вуаль, маску або зачіску. Менша статуетка виконана у схожому стилі, але містить менше деталей.

Широке поширення Венер по всій Європі досі важко пояснити Фото: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Подібні статуетки Венери знаходили на доісторичних пам'ятках по всій Європі. Одним із найвідоміших прикладів є "Венера з Віллендорфа", яку було знайдено в Австрії, але яка була витесана з каменю італійського походження. Дослідники пропонують різні пояснення щодо цих фігурок, зокрема, що це символи родючості, духовні предмети, втілення краси або зображення богині.

Широке поширення Венер по всій Європі досі важко пояснити. Ці фігурки з'являлися на великій географічній території упродовж тисячоліть, що свідчить про те, що вони, ймовірно, відігравали важливу культурну роль для доісторичних спільнот.

Дві фігурки з півдня Італії є особливо незвичайними, оскільки їхні риси поєднують кілька художніх традицій. Їхні тіла нагадують середземноморський стиль, обличчя мають риси, пов'язані зі стилем Рейн-Дунай, а поза схожа на фігури, знайдені далі на схід.

Ця печера також має набагато давніший зв'язок з історією людства. Знайдені там артефакти свідчать про те, що неандертальці колись населяли це місце ще до того, як його зайняв Homo sapiens. Ці докази були важливими, оскільки показали, що неандертальці мешкали в цій частині Середземномор'я.

Фігурки Венер з'являлися на великій географічній території упродовж тисячоліть Фото: ELTE

Зараз археологи з Мальтійського університету та Інституту науки про культурну спадщину в Італії дослідили Печеру Венер за допомогою двох геофізичних методів: ґрунтопроникаючого радара та електрорезистивної томографії. Другий метод полягає у пропусканні електричних струмів крізь ґрунт і вимірюванні того, наскільки легко вони проходять крізь різні матеріали.

Під час дослідження було виявлено кілька сигналів, які дослідники охарактеризували як "аномалії". Вони можуть вказувати на порожнини, розташовані поблизу головної печери, а деякі з них, можливо, навіть з'єднуються з нею. Щоб встановити, чи дійсно ці ймовірні порожнини пов'язані з печерою та чи містять вони археологічні матеріали, необхідні розкопки.

Недавній приклад який ілюструє, чому такі знахідки можуть бути важливими. У 2021 році археологи виявили раніше запечатану камеру в глибині печерного комплексу Горхема в Гібралтарі. Камера простягалася приблизно на 13 метрів і залишалася запечатаною близько 40 000 років. У ній були знайдені артефакти, пов'язані з неандертальцями.

У 2021 році археологи виявили раніше запечатану камеру в глибині печерного комплексу Горхема в Гібралтар Фото: Wikimedia Commons

Це дослідження демонструє, як сучасні геофізичні методи можуть допомогти дослідникам вивчати доісторичні пам'ятки ще до початку розкопок. У подальшому вчені планують з'ясувати, чи пов'язані підземні аномалії з основною печерою та чи зберігаються в них сліди людей, які мешкали на цій території тисячі років тому.

Інші новини науки