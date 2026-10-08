Скам'янілість унікального динозавра потрапить на аукціон: таких у світі тільки три (фото)

Аукціонний дім "Sotheby's" готується виставити на аукціон "Джоді" — повний скелет нанотираннуса, який став предметом однієї з найтриваліших дискусій у палеонтології. Продаж скам'янілості порушує складне питання: що відбувається з рідкісними екземплярами динозаврів, коли вони переходять із наукових колекцій у приватну власність?

Скелет, знайдений у формації Гелл-Крік у Сполучених Штатах, пролежав під землею близько 67 мільйонів років. Sotheby's класифікує його як Nanotyrannus cf. lancensis, хоча палеонтологи вже десятиліттями не можуть дійти згоди щодо того, чи був нанотираннус окремим видом, чи просто молодим тиранозавром, пише IFLScience.

Джоді має близько 6 метрів у довжину та 2 метри у висоту. Скелет складається зі 191 кісткових елементів, зокрема майже повний череп із 35 зубами. Відносно велику кількість зубів наводять як доказ того, що нанотираннус відрізнявся від тиранозавра.

У Sotheby's зазначають, що "судячи з загальних розмірів та ступеня розвитку кісток, можна стверджувати, що цей скелет належить дорослій особині". Аукціонний дім також описує Джоді як "один із лише трьох таких скелетів, відомих науці".

Скелет складається зі 191 кісткових елементів, зокрема майже повний череп Фото: Matthew Sherman

"Джоді" знайшла у 2019 році фермерка Джоді Пірсон у формації Хелл-Крік, приблизно за 14 кілометрів від місця, де були виявлені "Динозаври дуелянти", скам'янілості тиранозавра та трицератопса, які загинули у сутичці.

Питання власності на скам'янілості, знайдені на приватних землях, є основною частиною цієї проблеми. Згідно із законодавством США, скам'янілості динозаврів, знайдені на приватній території, зазвичай належать власнику землі. Це створило добре розвинений ринок скам'янілостей із таких формацій, як Хелл-Крік.

Деякі скам'янілості продавалися за колосальні суми. Раніше цього року тиранозавр на ім'я "Гас" був проданий за 50 мільйонів доларів, тоді як стегозавра "Апекса" оцінили у 44,6 мільйона доларів, що значно перевищує фінансування музеїв.

Для палеонтологів проблема полягає не лише в ціні. Викопні рештки, що зберігаються в приватних колекціях, можуть стати важкодоступними або взагалі недоступними для дослідження та публікації результатів науковцями. Тому вчені змушені сподіватися, що покупці зрештою нададуть у користування або подарують важливі екземпляри музеям.

Аукціон заплановано на 27 жовтня в Нью-Йорку, а публічна виставка розпочнеться 13 жовтня Фото: Matthew Sherman

Ця проблема є особливо серйозною, коли відомо лише кілька екземплярів дискусійного виду. "Джоді" могла б надати додаткові докази в дискусії щодо існування нанотираннусів, але доступ до цього екземпляра залежатиме від майбутнього власника.

Аукціон заплановано на 27 жовтня в Нью-Йорку, а публічна виставка розпочнеться 13 жовтня. Цей продаж дозволить заможним колекціонерам побачити рідкісний скелет динозавра, а також приверне увагу до актуального питання в палеонтології: чи повинні зразки, які можуть дати відповіді на важливі наукові питання, потрапляти у вільний продаж?

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