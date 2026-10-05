Земля швидко зміщувалася навколо осі: це ставалося чотири рази за останні 320 млн років (фото)

Земля не завжди зміщувалася відносно своєї осі з такою швидкістю, як це спостерігається сьогодні. Геологічні дані свідчать про те, що протягом кількох періодів за останні 320 мільйонів років планета зазнавала набагато швидшого зсуву полюсів — руху, який може впливати на рівень моря, клімат і, можливо, магнітне поле.

Справжнє полярне блукання (TPW) відбувається, коли зміни у розподілі маси Землі змушують планету зміщуватися відносно своєї осі обертання, пише IFLScience.

Сьогодні TPW змінюється зі швидкістю приблизно 10 сантиметрів на рік, що занадто повільно, щоб мати очевидний вплив у масштабах людського життя. Однак ця швидкість не залишалася постійною протягом геологічної історії. Доктор Метью Домейєр та його колеги з Університету Осло розробили метод оцінки давніх швидкостей TPW шляхом дослідження змін рівня моря вздовж континентальних країв.

Дослідники припустили, що швидке зміщення полюсів мало залишити впізнаваний слід у геологічних записах, оскільки у міру зміщення планети змінюються сили, що діють на океани. Тому рівень моря може підніматися в одних регіонах і опускатися в інших. Найбільші відмінності мають спостерігатися в районах, найвіддаленіших від відповідних полюсів.

У ході дослідження було виявлено чотири періоди, коли динаміка рівня моря відповідала швидшому, ніж зазвичай, TPW. Один із найяскравіших прикладів припадає на середину крейдового періоду, приблизно 100–90 мільйонів років тому, коли жили такі динозаври, як спинозавр та аргентинозавр.

Зміни TPW можуть впливати на клімат у певних широтах і, можливо, на магнітне поле Землі Фото: ScienceAlert

З урахуванням кліматичних факторів рівень моря піднявся в районі Північної Америки та Європи, але знизився в районі Південної Америки, південної Африки та східної Азії. Ця закономірність відповідала руху TPW проти годинникової стрілки навколо полюса поблизу 53° східної довготи.

Схожа, але значною мірою протилежна закономірність спостерігалася в пізньому юрському періоді, приблизно 150–140 мільйонів років тому, коли жили стегозавр і диплодок. Дослідники пов'язали її з рухом за годинниковою стрілкою навколо полюса TPW поблизу 58° східної довготи, причому в цій закономірності частину південної Африки замінили деякі райони Антарктиди.

Два інші періоди — приблизно 200–190 мільйонів років тому та 30–20 мільйонів років тому — дали слабші, але все ж статистично значущі сигнали. Старіші дані, ймовірно, були частково стерті пізнішими геологічними процесами.

"Ці висновки спростовують думку про те, що TPW є незначним або постійно повільним", — зазначили автори, додавши, що TPW слід розглядати як епізодичний фактор, що впливає на зміну рівня моря та інші глобальні екологічні й біологічні процеси.

Ці висновки мають значення не лише для рівня моря. Зміни TPW можуть впливати на клімат у певних широтах і, можливо, на магнітне поле Землі. Раніше проведені дослідження, засновані на намагніченості древніх порід, свідчили про те, що TPW іноді міг бути набагато швидшим, хоча результати з різних місцевостей не завжди збігалися.

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