Обличчя першої людини відтворено: він жив 315 тисяч років тому (фото)

Вчені відтворили обличчя одного з перших людей, яке залишалося прихованим протягом приблизно 315 000 років. На основі стародавніх скам'янілостей дослідники створили цифрову реконструкцію того, як міг виглядати один із найдавніших представників нашого виду.

Обличчя було відтворено на основі скам'янілостей, знайдених у Джебель-Ірхуді — місці видобутку корисних копалин у Марокко. Ця знахідка змінила хронологію еволюції людини, оскільки показала, що Homo sapiens існував щонайменше на 100 000 років раніше, ніж вважали вчені, пише Daily Mail.

"Археологічне місце розкопок Джебель-Ірхуд містить найдавніші скам'янілості, що відносяться до Homo sapiens, яким приблизно 315 000 років", — написали дослідники.

Обличчя було відтворено на основі скам'янілостей, знайдених у Джебель-Ірхуді Фото: Heritage

"У цьому дослідженні представлено судово-медичну реконструкцію обличчя на основі даних тривимірного композитного черепа, отриманого з 7-го шару цього місця розкопок".

Фрагмент черепа, відомий як "Ірхуд 1", знайшли у 1960-х роках. Тоді археологи вважали, що він належав неандертальцю, який жив приблизно 40 000 років тому. Пізніші дослідження змінили цю інтерпретацію. У 2017 році вчені дійшли висновку, що вік черепа становить приблизно 315 000 років і що вони належали Homo sapiens.

Дослідники поєднали скани, фотографії та відеозаписи "Ірхуд 1" із скам'янілостями щелепи та зубів, знайденими на тому самому місці. Ці матеріали використали для створення детальної тривимірної моделі черепа.

Дослідники поєднали скани, фотографії та відеозаписи "Ірхуд 1" із скам'янілостями щелепи та зубів Фото: Heritage

Потім анатомічний шаблон сучасної людини було цифровим чином модифіковано, щоб він відповідав будові скам'янілості. Для відтворення приблизного вигляду обличчя додали модельовані шари м'язів, жиру та шкіри.

Дослідники створили дві версії. Перша — це наукова реконструкція у відтінках сірого, зосереджена на черепі та його анатомії. Друга — більш реалістичний кольоровий портрет зі шкірою, волоссям та бородою, що дає візуальне уявлення про те, як міг виглядати ранній Homo sapiens із Північної Африки.

Однак дослідники наголосили, що реалістична версія містила певні художні інтерпретації. Скам'янілості не можуть розкрити таких деталей, як точний колір шкіри людини, зачіска, волосся на обличчі або освітлення, при якому можна було б побачити обличчя.

Ці елементи були визначені на основі антропологічних досліджень, що охоплювали стародавні та сучасні людські популяції. Результат мав на меті стати правдоподібним зображенням людини, яка жила в Північній Африці приблизно 315 000 років тому, а не точним портретом.

Реконструкція дає рідкісну можливість побачити одного з перших Homo sapiens Фото: Heritage

Існує ще одне важливе обмеження. Фрагменти скам'янілостей, використані для складання композитного черепа, могли належати кільком різним особинам. Отже, цифрове зображення обличчя не слід розглядати як точну реконструкцію зовнішності однієї конкретної людини.

Дослідження очолював бразильський фахівець із 3D-реконструкції Сісеро Мораес. У роботі також брали участь науковці з Університету Фліндерса, Університету Павії, Лодзького університету та Малайзійського університету наук.

Навіть з урахуванням цих обмежень реконструкція дає рідкісну можливість побачити одного з перших Homo sapiens. Скам'янілості з Джебель-Ірхуда залишаються важливим доказом для розуміння того, як далеко сягає історія нашого виду і як, можливо, виглядали ранні люди.

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