Лицо первого человека воссоздано: он жил 315 тысяч лет назад (фото)

Учёные воссоздали лицо одного из первых людей, которое оставалось скрытым на протяжении примерно 315 000 лет. На основе древних окаменелостей исследователи создали цифровую реконструкцию того, как мог выглядеть один из древнейших представителей нашего вида.

Лицо было воссоздано на основе окаменелостей, найденных в Джебель-Ирхуде — месте добычи полезных ископаемых в Марокко. Эта находка изменила хронологию эволюции человека, поскольку показала, что Homo sapiens существовал как минимум на 100 000 лет раньше, чем считали учёные, пишет Daily Mail.

"Археологический памятник Джебель-Ирхуд содержит древнейшие окаменелости, относящиеся к Homo sapiens, возраст которых составляет примерно 315 000 лет", — написали исследователи.

Лицо было воссоздано на основе окаменелостей, найденных в Джебель-Ирхуде Фото: Heritage

"В данном исследовании представлена судебно-медицинская реконструкция лица на основе данных трехмерного композитного черепа, обнаруженного в 7-м слое данной раскопочной площадки".

Фрагмент черепа, известный как "Ирхуд 1", был найден в 1960-х годах. Тогда археологи полагали, что он принадлежал неандертальцу, жившему примерно 40 000 лет назад. Более поздние исследования изменили эту интерпретацию. В 2017 году ученые пришли к выводу, что возраст черепа составляет примерно 315 000 лет и что он принадлежал Homo sapiens.

Исследователи сопоставили сканы, фотографии и видеозаписи "Ирхуд 1" с окаменелостями челюсти и зубов, найденными на том же месте. Эти материалы были использованы для создания подробной трехмерной модели черепа.

Исследователи сопоставили сканы, фотографии и видеозаписи "Ирхуд 1" с окаменелостями челюсти и зубов Фото: Heritage

Затем анатомический шаблон современного человека был модифицирован с помощью цифровых технологий, чтобы он соответствовал строению окаменелости. Для воссоздания приблизительного облика лица добавили смоделированные слои мышц, жира и кожи.

Исследователи создали две версии. Первая — это научная реконструкция в оттенках серого, посвящённая черепу и его анатомии. Вторая — более реалистичный цветной портрет с кожей, волосами и бородой, дающий визуальное представление о том, как мог выглядеть ранний Homo sapiens из Северной Африки.

Однако исследователи подчеркнули, что реалистичная версия содержала определенные художественные интерпретации. Окаменелости не могут раскрыть такие детали, как точный цвет кожи человека, прическа, волосы на лице или освещение, при котором можно было бы разглядеть лицо.

Эти элементы были определены на основе антропологических исследований, охватывавших древние и современные человеческие популяции. Результат должен был стать правдоподобным изображением человека, жившего в Северной Африке примерно 315 000 лет назад, а не точным портретом.

Реконструкция дает редкую возможность увидеть одного из первых Homo sapiens Фото: Heritage

Существует ещё одно важное ограничение. Фрагменты окаменелостей, использованные для сборки композитного черепа, могли принадлежать нескольким разным особям. Следовательно, цифровое изображение лица не следует рассматривать как точную реконструкцию внешности одного конкретного человека.

Исследование возглавил бразильский специалист по 3D-реконструкции Сисеро Мораес. В работе также принимали участие учёные из Университета Флиндерса, Университета Павии, Лодзинского университета и Малайзийского университета наук.

Даже с учетом этих ограничений реконструкция дает редкую возможность увидеть одного из первых Homo sapiens. Окаменелости из Джебель-Ирхуда остаются важным доказательством для понимания того, как далеко уходит история нашего вида и как, возможно, выглядели ранние люди.

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