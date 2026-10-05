Земля быстро смещалась вокруг оси: это происходило четыре раза за последние 320 млн лет (фото)

Земля не всегда смещалась относительно своей оси с такой скоростью, как это наблюдается сегодня. Геологические данные свидетельствуют о том, что в течение нескольких периодов за последние 320 миллионов лет планета подвергалась гораздо более быстрому смещению полюсов — движению, которое может влиять на уровень моря, климат и, возможно, магнитное поле.

Настоящее полярное колебание (TPW) происходит, когда изменения в распределении массы Земли заставляют планету смещаться относительно своей оси вращения, пишет IFLScience.

Сегодня TPW изменяется со скоростью примерно 10 сантиметров в год, что слишком медленно, чтобы оказать заметное влияние в масштабах человеческой жизни. Однако эта скорость не оставалась постоянной на протяжении геологической истории. Доктор Мэтью Домейер и его коллеги из Университета Осло разработали метод оценки древних скоростей TPW путем исследования изменений уровня моря вдоль континентальных окраин.

Исследователи предположили, что быстрое смещение полюсов должно было оставить заметный след в геологических записях, поскольку по мере смещения планеты меняются силы, действующие на океаны. Поэтому уровень моря может подниматься в одних регионах и опускаться в других. Наибольшие различия должны наблюдаться в районах, наиболее удаленных от соответствующих полюсов.

В ходе исследования было выявлено четыре периода, когда динамика уровня моря соответствовала более быстрой, чем обычно, TPW. Один из самых ярких примеров относится к середине мелового периода, примерно 100–90 миллионов лет назад, когда жили такие динозавры, как спинозавр и аргентинозавр.

Изменения TPW могут влиять на климат в определенных широтах и, возможно, на магнитное поле Земли Фото: ScienceAlert

С учётом климатических факторов уровень моря поднялся в районе Северной Америки и Европы, но снизился в районе Южной Америки, южной Африки и восточной Азии. Эта закономерность соответствовала движению TPW против часовой стрелки вокруг полюса вблизи 53° восточной долготы.

Похожая, но в значительной степени противоположная закономерность наблюдалась в позднем юрском периоде, примерно 150–140 миллионов лет назад, когда жили стегозавр и диплодок. Исследователи связали её с движением по часовой стрелке вокруг полюса TPW вблизи 58° восточной долготы, причём в этой закономерности часть южной Африки заменили некоторые районы Антарктиды.

Два других периода — примерно 200–190 миллионов лет назад и 30–20 миллионов лет назад — дали более слабые, но всё же статистически значимые сигналы. Более древние данные, вероятно, были частично стёрты более поздними геологическими процессами.

"Эти выводы опровергают мнение о том, что TPW является незначительным или постоянно медленным", — отметили авторы, добавив, что TPW следует рассматривать как эпизодический фактор, влияющий на изменение уровня моря и другие глобальные экологические и биологические процессы.

Эти выводы имеют значение не только для уровня моря. Изменения TPW могут влиять на климат в определенных широтах и, возможно, на магнитное поле Земли. Ранее проведенные исследования, основанные на намагниченности древних пород, свидетельствовали о том, что TPW иногда мог быть гораздо быстрее, хотя результаты из разных местностей не всегда совпадали.

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