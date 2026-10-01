"Это просто катастрофа": швейцарские ледники потеряли сразу 5,5 % своего объема льда (фото)

В 2026 году швейцарские ледники потеряли сразу 5,5 % своего объёма льда, что стало одной из самых значительных потерь за всю историю наблюдений. Масштабы таяния вызвали беспокойство, поскольку ледники являются важными источниками воды для сельского хозяйства, гидроэнергетики и транспорта.

Учёные утверждают, что причиной столь быстрой потери стало необычно тёплое лето в сочетании с недостаточным снежным покровом после мягкой зимы, пишет BBC.

Проблема заключается не только в том, что альпийские ледники тают. Учёные уже давно ожидали, что ледники будут терять лёд по мере потепления климата, главным образом из-за выбросов, связанных со сжиганием ископаемого топлива.

В первую очередь исследователей встревожила скорость, с которой происходила эта потеря. До недавнего времени ученые считали потерю 2 % льда ледников в год "экстремальной". В 2026 году оцениваемая потеря достигла 5,5 %.

"Это действительно просто катастрофа", — сказал доктор Матиас Гусс, директор организации "Glacier Monitoring Switzerland", которая провела исследование.

После мягкой зимы швейцарские ледники вступили в лето с меньшим количеством снега, чем обычно. Большая его часть исчезла во время интенсивных периодов жары в мае и июне, обнажив лёд. Свежий снег отражает значительную часть солнечной энергии, тогда как обнаженный лед поглощает её в большей степени. В результате ледники становятся более уязвимыми к дальнейшему таянию во время последующих периодов жары.

"Десять лет назад я бы и подумать не мог, что ледники можно потерять так быстро", — сказал доктор Фабьен Моссион, гляциолог из Бристольского университета. Он отметил, что события этого лета были "чрезвычайно тревожными", хотя и соответствовали прогнозам климатологов относительно дальнейшего повышения температур.

До недавнего времени ученые считали потерю 2 % льда ледников в год "экстремальной" Фото: L.Hösli

По оценкам учёных, в период с июля по сентябрь швейцарские ледники выделили около 2,2 триллиона литров талой воды. Эта дополнительная вода помогла уменьшить дефицит воды летом, но она происходила из льда, накапливавшегося на протяжении десятилетий или столетий.

"Каждая капля воды, стекающая во время этих периодов жары, — это, так сказать, старая вода, которая накапливалась во льдах ледников столетиями или десятилетиями назад", — сказал Гусс. "Это помогает нам [сейчас], но во время следующей жары у нас её не будет в распоряжении".

Исследователи также обнаружили значительную потерю льда на очень больших высотах. В местах на высоте около 3 500 метров над уровнем моря, где ледники обычно сохраняют несколько метров летнего снега, некоторые измерения показали, что к концу лета снега не осталось. На некоторых ледниках исследователи зафиксировали потерю около четырёх метров льда даже в самых высоких точках, где проводились измерения.

Снег играет ключевую роль в поддержании ледника. При стабильных условиях часть снега, сохраняющаяся в течение лета, уплотняется и со временем превращается в лед. Когда снег исчезает, он больше не может восполнить потерю льда, произошедшую ниже по склону горы. Со временем ледник уменьшается и в конечном итоге может исчезнуть.

"Ледники — это сложное явление, поскольку они наращивают массу на вершине и движутся вниз по течению, поэтому здесь задействовано множество физических процессов", — пояснил Мауссион. "Но если говорить проще всего, то то, что мы видим сейчас, — это как будто мы достали кубик льда из холодильника, и он просто тает на наших глазах".

Масштабы таяния вызвали беспокойство Фото: U. Meier, M. Huss, VAW-ETHZ

Быстрое сокращение площади ледников также может повлиять на стабильность гор. Исчезновение льда и оттаивание мерзлого грунта могут повысить риск камнепадов, оползней и, в крайних случаях, внезапных наводнений.

Исследователи отмечают, что угроза для многих альпийских ледников является серьёзной, но они также подчеркивают, что масштабы будущей потери льда зависят от того, насколько быстро будут сокращены выбросы парниковых газов. Сохранение оставшегося льда в Гималаях и полярных регионах также может ограничить будущее повышение уровня моря.

"В этом вопросе мы по-прежнему можем внести значительный вклад в защиту климата", — сказал Гусс. "Если эти ледяные массивы удастся спасти или стабилизировать, мы сможем ограничить повышение глобального уровня моря… что может повлиять на миллиарды людей, проживающих вдоль побережья".

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