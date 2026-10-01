"Це просто катастрофа": швейцарські льодовики втратили одразу 5,5 % свого льоду (фото)

У 2026 році швейцарські льодовики втратили одразу 5,5 % свого льоду, що стало однією із найбільших втрат за всю історію спостережень. Масштаби танення викликали занепокоєння, оскільки льодовики є важливими джерелами води для сільського господарства, гідроенергетики та транспорту.

Вчені стверджують, що причиною такої швидкої втрати стало незвично тепле літо в поєднанні з недостатнім сніговим покривом після м'якої зими, пише BBC.

Проблема полягає не лише в тому, що альпійські льодовики зменшуються. Вчені вже давно очікували, що льодовики втрачатимуть лід у міру потепління клімату, головним чином через викиди від спалювання викопного палива.

Головним чином дослідників стривожила швидкість, з якою відбувалася ця втрата. Донедавна вчені вважали втрату 2 % льоду льодовиків за рік "екстремальною". У 2026 році оцінена втрата сягнула 5,5 %.

"Це справді просто катастрофа", — сказав доктор Матіас Гусс, директор організації "Glacier Monitoring Switzerland", яка провела дослідження.

Після м'якої зими швейцарські льодовики увійшли в літо з меншою кількістю снігу, ніж зазвичай. Більша його частина зникла під час інтенсивних спекотних хвиль у травні та червні, оголивши лід. Свіжий сніг відбиває значну частину сонячної енергії, тоді як голий лід поглинає її більше. Як наслідок, льодовики стають більш вразливими до подальшого танення під час наступних періодів спеки.

"Десять років тому я б не подумав, що льодовики можна втратити так швидко", — сказав доктор Фаб'єн Моссіон, гляціолог з Брістольського університету. Він зазначив, що події цього літа були "надзвичайно тривожними", хоча й відповідали прогнозам кліматологів щодо подальшого підвищення температур.

Донедавна вчені вважали втрату 2 % льоду льодовиків за рік "екстремальною" Фото: L.Hösli

За оцінками вчених, у період з липня по вересень швейцарські льодовики випустили близько 2,2 трильйона літрів талої води. Ця додаткова вода допомогла зменшити дефіцит води влітку, але вона походила з льоду, що накопичувався упродовж десятиліть або століть.

"Кожна крапля води, що стікає під час цих спекотних хвиль, — це, так би мовити, стара вода, яка накопичувалася в льодовиковому льоді століттями або десятиліттями тому", — сказав Гусс. "Це допомагає нам [зараз], але під час наступної спеки ми не матимемо її у своєму розпорядженні".

Дослідники також виявили значну втрату льоду на дуже великих висотах. У місцях на висоті близько 3 500 метрів над рівнем моря, де льодовики зазвичай зберігають кілька метрів літнього снігу, деякі вимірювання показали, що до кінця літа снігу не залишилося. На деяких льодовиках дослідники зафіксували втрату близько чотирьох метрів льоду навіть у найвищих точках, де проводилися вимірювання.

Сніг відіграє ключову роль у підтримці льодовика. За стабільних умов частина снігу, що зберігається упродовж літа, ущільнюється і з часом перетворюється на лід. Коли сніг зникає, він більше не може замінити лід, втрачений нижче по схилу гори. З часом льодовик зменшується і зрештою може зникнути.

"Льодовики — це складне явище, оскільки вони набирають масу на вершині й рухаються вниз за течією, тож тут задіяно багато фізичних процесів", — пояснив Мауссіон. "Але якщо говорити найпростіше, те, що ми бачимо зараз, — це ніби ми дістали кубик льоду з холодильника, і він просто тане на наших очах".

Масштаби танення викликали занепокоєння Фото: U. Meier, M. Huss, VAW-ETHZ

Швидке зменшення льодовиків також може вплинути на стабільність гір. Зникнення льоду та відтавання мерзлого ґрунту можуть підвищити ризик каменепадів, зсувів і, в крайніх випадках, раптових повеней.

Дослідники зазначають, що загроза для багатьох альпійських льодовиків є серйозною, але вони також наголошують, що масштаби майбутньої втрати льоду залежать від того, наскільки швидко будуть скорочені викиди парникових газів. Захист льоду, що залишився в Гімалаях та полярних регіонах, також може обмежити майбутнє підвищення рівня моря.

"У цьому питанні ми все ще можемо зробити значний внесок у захист клімату", — сказав Гусс. "Якщо ці льодові масиви вдасться врятувати або стабілізувати, ми зможемо обмежити підвищення глобального рівня моря… що може вплинути на мільярди людей, які мешкають уздовж узбережжя".

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