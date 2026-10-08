Окаменелость уникального динозавра будет выставлена на аукцион: таких в мире всего три (фото)
Аукционный дом "Sotheby's" готовится выставить на аукцион "Джоди" — полный скелет нанотираннуса, ставший предметом одной из самых затяжных дискуссий в палеонтологии. Продажа окаменелости поднимает сложный вопрос: что происходит с редкими экземплярами динозавров, когда они переходят из научных коллекций в частную собственность?
Скелет, найденный в формации Гелл-Крик в Соединенных Штатах, пролежал под землей около 67 миллионов лет. Sotheby's классифицирует его как Nanotyrannus cf. lancensis, хотя палеонтологи уже десятилетиями не могут прийти к единому мнению о том, был ли нанотираннус отдельным видом или просто молодым тираннозавром, пишет IFLScience.
Джоди имеет длину около 6 метров и высоту 2 метра. Скелет состоит из 191 костного элемента, в том числе почти полного черепа с 35 зубами. Относительно большое количество зубов приводят в качестве доказательства того, что нанотираннус отличался от тираннозавра.
В Sotheby's отмечают, что "судя по общим размерам и степени развития костей, можно утверждать, что этот скелет принадлежит взрослой особи". Аукционный дом также описывает Джоди как "один из всего лишь трёх таких скелетов, известных науке".
"Джоди" была найдена в 2019 году фермершей Джоди Пирсон в формации Хелл-Крик, примерно в 14 километрах от места, где были обнаружены "Дуэлирующие динозавры" — окаменелости тираннозавра и трицератопса, погибших в схватке.
Вопрос о праве собственности на окаменелости, найденные на частных землях, является основной частью этой проблемы. Согласно законодательству США, окаменелости динозавров, найденные на частной территории, обычно принадлежат владельцу земли. Это привело к появлению хорошо развитого рынка окаменелостей из таких формаций, как Хелл-Крик.
Некоторые окаменелости продавались за колоссальные суммы. Ранее в этом году тираннозавр по имени "Гас" был продан за 50 миллионов долларов, тогда как стегозавр "Апекс" был оценен в 44,6 миллиона долларов, что значительно превышает финансирование музеев.
Для палеонтологов проблема заключается не только в цене. Ископаемые останки, хранящиеся в частных коллекциях, могут стать труднодоступными или вовсе недоступными для исследования и публикации результатов учеными. Поэтому учёные вынуждены надеяться, что покупатели в конечном итоге предоставят в пользование или подарят важные экземпляры музеям.
Эта проблема особенно серьезна, когда известно лишь несколько экземпляров спорного вида. "Джоди" могла бы предоставить дополнительные доказательства в дискуссии о существовании нанотираннусов, но доступ к этому экземпляру будет зависеть от будущего владельца.
Аукцион запланирован на 27 октября в Нью-Йорке, а публичная выставка начнётся 13 октября. Эта продажа позволит состоятельным коллекционерам увидеть редкий скелет динозавра, а также привлечёт внимание к актуальному вопросу в палеонтологии: должны ли экземпляры, которые могут дать ответы на важные научные вопросы, попадать в свободную продажу?
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