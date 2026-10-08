Окаменелость уникального динозавра будет выставлена на аукцион: таких в мире всего три (фото)

Аукционный дом "Sotheby's" готовится выставить на аукцион "Джоди" — полный скелет нанотираннуса, ставший предметом одной из самых затяжных дискуссий в палеонтологии. Продажа окаменелости поднимает сложный вопрос: что происходит с редкими экземплярами динозавров, когда они переходят из научных коллекций в частную собственность?

Скелет, найденный в формации Гелл-Крик в Соединенных Штатах, пролежал под землей около 67 миллионов лет. Sotheby's классифицирует его как Nanotyrannus cf. lancensis, хотя палеонтологи уже десятилетиями не могут прийти к единому мнению о том, был ли нанотираннус отдельным видом или просто молодым тираннозавром, пишет IFLScience.

Джоди имеет длину около 6 метров и высоту 2 метра. Скелет состоит из 191 костного элемента, в том числе почти полного черепа с 35 зубами. Относительно большое количество зубов приводят в качестве доказательства того, что нанотираннус отличался от тираннозавра.

В Sotheby's отмечают, что "судя по общим размерам и степени развития костей, можно утверждать, что этот скелет принадлежит взрослой особи". Аукционный дом также описывает Джоди как "один из всего лишь трёх таких скелетов, известных науке".

Скелет состоит из 191 костного элемента, в том числе почти полного черепа Фото: Matthew Sherman

"Джоди" была найдена в 2019 году фермершей Джоди Пирсон в формации Хелл-Крик, примерно в 14 километрах от места, где были обнаружены "Дуэлирующие динозавры" — окаменелости тираннозавра и трицератопса, погибших в схватке.

Вопрос о праве собственности на окаменелости, найденные на частных землях, является основной частью этой проблемы. Согласно законодательству США, окаменелости динозавров, найденные на частной территории, обычно принадлежат владельцу земли. Это привело к появлению хорошо развитого рынка окаменелостей из таких формаций, как Хелл-Крик.

Некоторые окаменелости продавались за колоссальные суммы. Ранее в этом году тираннозавр по имени "Гас" был продан за 50 миллионов долларов, тогда как стегозавр "Апекс" был оценен в 44,6 миллиона долларов, что значительно превышает финансирование музеев.

Для палеонтологов проблема заключается не только в цене. Ископаемые останки, хранящиеся в частных коллекциях, могут стать труднодоступными или вовсе недоступными для исследования и публикации результатов учеными. Поэтому учёные вынуждены надеяться, что покупатели в конечном итоге предоставят в пользование или подарят важные экземпляры музеям.

Аукцион запланирован на 27 октября в Нью-Йорке, а публичная выставка начнется 13 октября Фото: Matthew Sherman

Эта проблема особенно серьезна, когда известно лишь несколько экземпляров спорного вида. "Джоди" могла бы предоставить дополнительные доказательства в дискуссии о существовании нанотираннусов, но доступ к этому экземпляру будет зависеть от будущего владельца.

Аукцион запланирован на 27 октября в Нью-Йорке, а публичная выставка начнётся 13 октября. Эта продажа позволит состоятельным коллекционерам увидеть редкий скелет динозавра, а также привлечёт внимание к актуальному вопросу в палеонтологии: должны ли экземпляры, которые могут дать ответы на важные научные вопросы, попадать в свободную продажу?

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