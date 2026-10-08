Янтарная лихорадка в Полесье: как нелегальная добыча уничтожила 40 млн лет истории (фото)

Полесский янтарь стал не только частью естественной истории края, но и предметом торговли, научных исследований и промышленной добычи. В то же время богатые залежи привели к масштабной незаконной добыче, в результате которой в лесах остались воронки и сотни гектаров нарушенных земель.

Полесский янтарь образовался в эоцене — геологической эпохе, которая длилась десятки миллионов лет назад. В тот период территория современной Украины выглядела совсем иначе: она была островом, а соседние земли покрывало море. Смола хвойных деревьев впоследствии попала в песчаные отложения под лесами, где сохранила характерный цвет и чистоту, пишет Конкурент.

Янтарь был известен жителям Полесья задолго до появления современной промышленности. Археологи находили украшения и амулеты из полесского янтаря, датируемые палеолитом и неолитом. Примерно 6 тысяч лет назад этот материал уже был предметом торговли. Благодаря золотистому цвету, красоте и пригодности для изготовления украшений его назвали "золотом Севера".

Археологи находили украшения и амулеты из янтаря, относящиеся к палеолиту и неолиту Фото: National Museum in Szczecin

Месторождения янтаря привлекли внимание исследователей ещё в XIX веке. Польский естествоиспытатель Габриэль Жончинский в середине XIX века описал месторождения в окрестностях Дубровицы. В конце XIX — начале XX века север Украины исследовал академик Павел Тутковский. В своих работах он упоминал залежи янтаря в районах Клесова, Дубровицы и Бережного.

Особое место среди полесских месторождений занимает Клесов в Ровенской области, известный значительными залежами янтаря. Особенность полесского янтаря заключается в том, что он залегал далеко от современного моря — в песчано-глинистых породах под лесами. Долгое время янтарь здесь добывали кустарным способом, но впоследствии добыча приобрела промышленные масштабы.

В 1993 году было создано государственное предприятие "Укрбурштин". Оно добывало примерно от одной до трёх тонн янтаря в год. Однако впоследствии значительно большая доля добычи стала приходиться на нелегальную добычу.

После работы мотопомп остаются большие воронки, повреждаются корни деревьев, а почва вымывается вместе с водой Фото: Wikimedia Commons

Для поиска янтаря нелегальные добытчики массово используют мотопомпы. Мощная струя воды вымывает грунт и позволяет добывать янтарь из песчаных отложений. По оценкам экспертов, объемы такой добычи составляют от 100 до 300 тонн в год.

Последствия для полесских лесов оказались значительными: после работы мотопомп остаются большие воронки, повреждаются корни деревьев, а почва вымывается вместе с водой.

Природа формировала янтарь около 40 миллионов лет, тогда как нескольких десятилетий незаконной добычи хватило, чтобы заметно повредить часть полесских лесов.

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