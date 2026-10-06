Львов, которого уже нет: что скрывают фотографии 1860–1870-х годов (фото)

Старые фотографии позволяют увидеть Львов таким, каким его уже давно никто не помнит. На фотографиях XIX века сохранились не только фасады домов, но и вывески магазинов, памятники, храмы и детали повседневной жизни, которые впоследствии исчезли или сильно изменились.

Старые фотографии показывают Львов 1860–1870-х годов, который сильно отличался от современного: менялись дома, вывески, памятники и даже облик знакомых храмов и площадей, пишет ZAXID.NET.

На одной из фотографий перед фасадом церкви Святого Андрея на колонне ещё стоит святой Ян из Дукли. Советские власти демонтировали её в 1946 году, а в 1950-м на её месте установили вазу в стиле барокко. Святого сохранили, поместив на крышу колодца во дворе бернардинского монастыря.

Крайний дом слева, нынешняя площадь Галицкая, 7, — это так называемый Бойковский дом. Бойки из Синевидска, ныне Верхнего и Нижнего Синевидного, использовали её в качестве торговой базы: в подвалах хранили ярину и ягоды для продажи на Галицком рынке и по городу. Здесь также жили молодые бойки, которые приезжали во Львов на учебу.

Этот дом связан с Иваном Франко. В 1876 году писатель жил здесь в квартире Михаила Павлика вместе с Ярославом Рошкевичем, братом Ольги Рошкевич — первой юношеской любви Франко. Франко описал это здание в автобиографическом рассказе "Хома с сердцем и Хома без сердца". Это место связывают с созданием драмы "Три князя на один престол".

На фото также видны вывески "Аптечные материалы М. Кнапсса", "Колониальные товары" и "Галантерея Яна Атласа". В 1902 году на месте Бойковского дома по проекту Карела Боублика построили здание в историческом стиле с элементами маньеризма и барокко. В межвоенный период здесь работала кофейня "Центральная", где собирались поэты "Молодой музы", а также магазин спортивных товаров и мотоциклов. В годы СССР и в начале независимости здесь находились телеграф и телефонный пункт.

На месте крайнего дома справа, нынешняя площадь Соборная, 17, в 1875 году было построено другое здание по проекту Михала Фехта. Оно сохранилось до наших дней. Во времена Польши в ней находились ювелирный магазин, книжный магазин, магазин кухонной посуды и ателье по пошиву белья. Сейчас помещение разделено между рестораном "BER NAR DYN", магазином "Злата" и аптекой "Подорожник".

В центре другого фото стоит дом, который сохранился практически без изменений Фото: Zaxid.net

В центре другого фото стоит здание, сохранившееся практически без изменений. Оно было построено в 1872 году для Галицкого акционерного ипотечного банка по проекту Филиппа Покутинского в стиле неоренессанса. Тогда это было одно из первых зданий такого стиля во Львове, которое считалось одним из самых красивых и престижных.

На месте крайнего дома слева сейчас стоит здание "Укрсоцбанка", второй слева находится по адресу площадь Галицкая, 2 и надстроен четвёртым этажом, а крайний справа — площадь Мицкевича, 4.

Наиболее интересен второй дом справа — старинная гостиница "Жорж". Первое здание здесь появилось в 1793 году, несколько раз перестраивалось, а в 1899 году его решили снести. В 1901 году на этом месте построили новое здание отеля в стиле неоренессанса.

Старое здание выглядело менее представительно, но было связано с известными личностями. В 1847 году здесь останавливался Ференц Лист, а Оноре де Бальзак ночевал здесь во время путешествия в Верховную, где жила Эвелина Ганская. С отелем также связаны события из жизни Франко: в 1876 году здесь поставили его "Три князя на один престол", в 1893-м — "Украденное счастье", а в 1898 году отметили 25-летие его литературной деятельности.

В центре фотографии видна статуя Девы Марии. Она стояла почти на том же месте, где в 1904 году установили памятник Адаму Мицкевичу. Статую в 1862 году заказала в Мюнхене графиня Северина Бадени, а изготовил её Непомук Гауттманн. Спустя 42 года её перенесли: сейчас там находится копия, а оригинал — в церкви Святого Андрея. Отсюда и произошла львовская поговорка: "Подвинься, Богородица, а то Мицкевич идёт".

Еще одна фотография показывает улицу Богдана Хмельницкого на пересечении с Гайдамацкой Фото: Zaxid.net

Еще одна фотография показывает улицу Богдана Хмельницкого на пересечении с Гайдамацкой. Крайний двухэтажный дом слева — Богдана Хмельницкого, 75 / Гайдамацкая, 1 — сохранился до наших дней почти без изменений. Это здание первой половины XIX века с более поздними элементами неоренессанса.

На месте крайнего одноэтажного дома справа, по адресу Богдана Хмельницкого, 48, сейчас стоит трехэтажный каменный дом 1880–1890-х годов. Дом перед башней Пятницкой церкви на углу с улицей Гайдамацкой снесли в 1870-х годах, а на его месте по проекту Юлиуша Гохбергера возвели церковную плебанию в аркадном стиле из коричневого и охристого кирпича. Современная плебания находится в крайне запущенном состоянии.

Церковь Пятницкую на старой фотографии почти не узнать. Ее башню с шатровым завершением основательно перестроили в 1908 году по проекту Михала Лужецкого. В таком виде она сохранилась до наших дней.

Все эти фотографии показывают, насколько изменился Львов за полтора века: дома исчезали, перестраивались, а достопримечательности меняли своё местоположение.

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