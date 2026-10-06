Как Афонская пещера связана с Черниговской областью: украинский историк рассказал о древней тайне (фото)

На юго-восточной окраине Афона сохранилась древняя пещера преподобного Афанасия Афонского. Для Черниговщины это место имеет особое значение: в начале XVIII века пещеру связывали с Антонием Печерским и основателем Киево-Печерского монастыря.

Пещера расположена недалеко от Великой Лавры и румынского скита Продром. Согласно афонским преданиям, именно здесь во время Великого поста уединялся Афанасий Афонский, основатель Великой Лавры. Пещера служила исихастерием — местом для уединенной молитвы и строгой аскетической жизни, пишет Челайн.

Об этой святыне и её связях с Черниговской областью рассказал историк, исследователь православия и украинского наследия на Афоне Сергей Шумило, который посетил пещеру.

К пещере ведут 215 ступенек, выложенных монахами вручную

История о связи пещеры с Антонием Печерским связана с другим уроженцем Черниговщины — Иполитом Вишенским. Он происходил из Нежина, был иеромонахом Черниговского Борисоглебского монастыря и протосингелом, то есть главным помощником черниговского архиепископа.

В 1707–1709 годах Вишенский совершил паломничество на Афон, в Святую Землю и на Синай. На это путешествие его благословил архиепископ Черниговский Иоанн Максимович.

В пещере уединялся Афанасий Афонский, основатель Великой Лавры

После путешествия Ипполит Вишенский оставил подробные записи, известные как "Пелгринация албо Путешественник честного иеромонаха Ипполита Вишенского". В них он описал, в частности, посещение пещеры Афанасия Афонского. По словам Сергея Шумила, паломник высказал предположение, что именно здесь некоторое время мог жить в уединении Антоний Печерский.

Пещерный комплекс сохранился до наших дней. В нём обустроены небольшие часовни в честь Акафиста Богородицы и святого Николая Чудотворца. С этим местом также связана память о землетрясении 1905 года. Согласно рассказу, который приводит Сергей Шумило, тогда обвал разрушил кельи, но монахи спаслись, поскольку именно в это время находились на ночном богослужении в храме.

Пещера связана с Антонием Печерским и основателем Киево-Печерского монастыря

Пещера над морем объединила в одной истории несколько веков украинской и афонской традиций. Здесь сохранилась память об Афанасии Афонском и путешествии Иполита Вишенского. Именно такие записи позволяют проследить связи Черниговщины с Афоном через конкретных людей и их путешествия.

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