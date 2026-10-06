Як афонська печера пов'язана з Чернігівщиною: український історик розповів про давню таємницю (фото)

На південно-східному краю Афону, збереглася давня печера преподобного Афанасія Афонського. Для Чернігівщини це місце має особливе значення: на початку XVIII століття печеру пов'язували з Антонієм Печерським та засновником Києво-Печерського монастиря.

Печера розташована неподалік Великої Лаври та румунського скиту Продром. За афонськими переказами, саме тут під час Великого посту усамітнювався Афанасій Афонський, засновник Великої Лаври. Печера слугувала ісихастерієм — місцем для усамітненої молитви та суворого аскетичного життя, пише Челайн.

Про цю святиню та її зв'язки з Чернігівщиною розповів історик, дослідник православ'я та української спадщини на Афоні Сергій Шумило, який відвідав печеру.

До печери ведуть 215 сходинок, викладених ченцями вручну Фото: Сергій Шумило

Історія про зв'язок печери з Антонієм Печерським, пов'язана з іншим уродженцем Чернігівщини — Іполитом Вишенським. Він походив із Ніжина, був ієромонахом Чернігівського Борисоглібського монастиря та протосингелом, тобто головним помічником чернігівського архієпископа.

У 1707–1709 роках Вишенський здійснив паломництво на Афон, до Святої Землі та Синаю. На цю мандрівку його благословив архієпископ Чернігівський Іоан Максимович.

У печері усамітнювався Афанасій Афонський, засновник Великої Лаври Фото: Сергій Шумило

Після подорожі Іполит Вишенський залишив докладні записи, відомі як "Пелгринація албо Путешественик чесного ієромонаха Іполита Вишенського". У них він описав, зокрема, відвідини печери Афанасія Афонського. За словами Сергія Шумила, паломник висловив припущення, що саме тут певний час міг жити в усамітненні Антоній Печерський.

Печерний комплекс зберігся й донині. У ньому облаштовані невеликі каплиці на честь Акафіста Богоматері та святого Миколая Чудотворця. З цим місцем пов'язана також пам'ять про землетрус 1905 року. За розповіддю, яку наводить Сергій Шумило, тоді обвал знищив келії, але ченці врятувалися, оскільки саме в цей час перебували на нічному богослужінні в храмі.

Печера пов'язана з Антонієм Печерським та засновником Києво-Печерського монастиря Фото: Сергій Шумило

Печера над морем поєднала в одній історії кілька століть української та афонської традиції. Тут збереглася пам'ять про Афанасія Афонського та подорож Іполита Вишенського. Саме такі записи дають змогу простежити зв'язки Чернігівщини з Афоном через конкретних людей і їхні подорожі.

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