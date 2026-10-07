Тайна камня тамплиеров раскрыта: артефакт Золочевского замка оказался не тем, чем его считали (фото)

В Золочевском замке на протяжении многих лет привлекали внимание два камня с загадочными надписями. До недавнего времени считалось, что они связаны с тайнами тамплиеров.

Недавно один из камней удалось расшифровать: оказалось, что это не тайное послание, а сокращённая запись отрывка из "Трена XII" польского поэта Яна Кохановского. Об этом рассказал директор Львовской национальной галереи искусств имени Б. Г. Возницкого Тарас Возняк.

По словам Возняка, надпись исследовал его коллега Артур Ратинский, который определил принцип, по которому был составлен текст.

На камне высечены первые буквы слов, а пропущенные буквы обозначены точками. Благодаря этому удалось восстановить полный текст. Он оказался фрагментом "Трена XII" Яна Кохановского — стихотворения, написанного после смерти его маленькой дочери Урсулы.

В переводе на украинский язык этот фрагмент звучит так:

"Мой единственный Колос,

ты ещё не успел догнать меня, а я — твой час

не дожидаясь, снова сею тебя в печальную землю;

"и вместе с тобой хороню и надежду".

По словам Ратинского, на камне совпадают первые буквы всех 28 слов в правильной последовательности. Количество точек также соответствует количеству пропущенных букв. То есть надпись оказалась своеобразным сокращением полного текста, а не шифром в привычном понимании.

Надпись на камне выглядит так:

K····· m·· j·····

J······· m· ſ·· b·· n·· ſ··· a j· t··· g······

N·· c······· Z···· c·· w ſ····· z····· ſ····

A·· p······ z t··· g······ i n·······

Восстановить надпись помог искусственный интеллект. Исследователь переписал с фотографий камня все видимые буквы и точки, после чего ИИ-ассистент Claude сопоставил полученную последовательность с польскими текстами в Викиисточниках.

Второй камень в Золочевском замке пока остается нерасшифрованным Фото: Facebook/Тарас Возняк

Ранее эти камни связывали с тамплиерами, однако подтверждений такой версии найдено не было. По словам Тараса Возняка, сами памятники, скорее всего, значительно моложе Ордена тамплиеров, прекратившего своё существование в XIV веке. Камни могли появиться в XIX веке, когда в парках создавали символические могилы, таинственные пещеры и другие романтические композиции.

Содержание "Трены XII" даёт ещё одну возможную подсказку. В стихотворении отец оплакивал смерть ребёнка, поэтому камень мог быть связан с памятью об умершем ребёнке.

"„Трен XII“ — это плач отца после смерти ребенка. Поэтому я считаю, что этот камень является памятником умершему ребенку, установленным кем-то из родителей, вероятно, в XIX веке. С этим согласовался бы и второй камень — с венком из цветов и терновым венком. Однако это лишь мое предположение", — пояснил Артур Ратинский.

Второй камень в Золочевском замке пока остаётся нерасшифрованным. Надпись на нём значительно короче, а рядом изображены два переплетённых венка. Терновой венок ассоциируется с мученичеством и смертью, а цветущий — с жизнью и радостью.

Не исключено, что краткая надпись содержит имя ребёнка или слова прощания. Оба камня могли быть надгробиями или кенотафами — символическими могилами или мемориальными сооружениями без захоронения останков.

Известно, что камни для Золочевского замка привезли из села Новоселки, расположенного недалеко от Золочева. Дальнейшее изучение истории села, его владельцев и метрических книг может помочь установить, кому именно они были посвящены.

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