Таємницю каменя тамплієрів розкрито: артефакт Золочівського замку виявився не тим, чим його вважали (фото)

У Золочівському замку роками привертали увагу два камені із загадковими написами. Донедавна вважалося, що вони пов'язані з таєницями тамплієрів.

Нещодавно один із камені вдалося розшифрувати: виявилося, що це не таємне послання, а скорочений запис уривка з "Трену XII" польського поета Яна Кохановського. Про це розповів директор Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького Тарас Возняк.

За словами Возняка, напис дослідив його колега Артур Ратинський, який встановив принцип, за яким був створений текст.

На камені вирізьблені перші літери слів, а пропущені літери позначені крапками. Завдяки цьому вдалося відновити повний текст. Він виявився фрагментом "Трену XII" Яна Кохановського — поезії, написаної після смерті його маленької доньки Урсули.

У перекладі українською цей фрагмент звучить так:

"Колосе мій єдиний,

ти ще не встиг мені достигнути, а я, твоєї години

не чекаючи, знову сію тебе в сумну землю;

та разом із тобою ховаю й надію".

За словами Ратинського, на камені збігаються перші літери всіх 28 слів у правильній послідовності. Кількість крапок також відповідає кількості пропущених літер. Тобто напис виявився своєрідним скороченням повного тексту, а не шифром у звичному розумінні.

Напис на камені виглядає так:

K····· m·· j·····

J······· m· ſ·· b·· n·· ſ··· a j· t··· g······

N·· c······· Z···· c·· w ſ····· z····· ſ····

A·· p······ z t··· g······ i n·······

Відновити напис допоміг штучний інтелект. Дослідник переписав із фотографій каменя всі видимі літери та крапки, після чого ШІ-асистент Claude зіставив отриману послідовність із польськими текстами у Вікіджерелах.

Другий камінь у Золочівському замку поки залишається без розшифровки Фото: Facebook/Тарас Возняк

Раніше ці камені пов'язували з тамплієрами, однак підтверджень такої версії не знайшли. За словами Тараса Возняка, самі пам'ятки, найімовірніше, значно молодші за Орден тамплієрів, який припинив існування в XIV столітті. Камені могли з'явитися у XIX столітті, коли в парках створювали символічні могили, таємничі печери й інші романтичні композиції.

Зміст "Трену XII" дає ще одну можливу підказку. У поезії батько оплакував смерть дитини, тому камінь міг бути пов'язаний із пам'яттю про померлу дитину.

""Трен XII" — це плач батька після смерті дитини. Тому я вважаю, що камінь є пам'яткою про померлу дитину, яку поставив хтось із батьків, імовірно в XIX столітті. З цим узгоджувався б і другий камінь — з вінком із квітів та терновим вінком. Проте це лише моє припущення", — пояснив Артур Ратинський.

Другий камінь у Золочівському замку поки залишається без розшифровки. Його напис значно коротший, а поруч зображені два переплетені вінки. Терновий пов'язують із мучеництвом і смертю, а квітучий — із життям та радістю.

Не виключено, що короткий напис містить ім'я дитини або слова прощання. Обидва камені могли бути надгробками або кенотафами — символічними могилами чи меморіальними спорудами без поховання останків.

Відомо, що до Золочівського замку камені привезли із села Новосілки неподалік Золочева. Подальше вивчення історії села, його власників і метричних книг може допомогти встановити, кому саме вони були присвячені.

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