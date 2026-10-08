Бурштинова лихоманка Полісся: як нелегальний видобуток знищив 40 млн років історії (фото)

Поліський бурштин став не лише частиною природної історії краю, а й предметом торгівлі, наукових досліджень і промислового видобутку. Водночас багаті поклади спричинили масштабний нелегальний промисел, після якого в лісах залишилися вирви та сотні гектарів порушених земель.

Поліський бурштин утворився в еоцені — геологічній епосі, що тривала десятки мільйонів років тому. У той період територія сучасної України мала зовсім інший вигляд: вона була островом, а сусідні землі вкривало море. Смола хвойних дерев згодом потрапила в піщані відклади під лісами, де зберегла характерні колір і чистоту, пише Конкурент.

Бурштин був відомий мешканцям Полісся задовго до появи сучасної промисловості. Археологи знаходили прикраси та амулети з поліського бурштину, датовані палеолітом і неолітом. Приблизно 6 тисяч років тому цей матеріал уже був предметом торгівлі. Через золотистий колір, красу та придатність для виготовлення прикрас його назвали "золотом Півночі".

Археологи знаходили прикраси та амулети з бурштину, датовані палеолітом і неолітом Фото: National Museum in Szczecin

Поклади бурштину привернули увагу дослідників ще в XIX столітті. Польський природодослідник Габріель Жончинський у середині XIX століття описав родовища поблизу Дубровиці. Наприкінці XIX — на початку XX століття північ України досліджував академік Павло Тутковський. У своїх роботах він згадував поклади бурштину в районах Клесова, Дубровиці та Бережного.

Особливе місце серед поліських родовищ посідає Клесів на Рівненщині, відомий значними покладами бурштину. Особливість поліського бурштину полягає в тому, що він залягав далеко від сучасного моря — у піщано-глинистих породах під лісами. Тривалий час бурштин тут видобували кустарним способом, але згодом видобуток набув промислових масштабів.

У 1993 році створили державне підприємство "Укрбурштин". Воно видобувало приблизно від однієї до трьох тонн бурштину на рік. Проте надалі значно більші обсяги почали припадати на нелегальний видобуток.

Після роботи мотопомп залишаються великі вирви, пошкоджуються коріння дерев, а ґрунт вимивається разом із водою Фото: Wikimedia Commons

Для пошуку бурштину нелегальні копачі масово використовують мотопомпи. Потужний струмінь води вимиває ґрунт і дає змогу діставати бурштин із піщаних відкладів. За оцінками експертів, обсяги такого видобутку сягають від 100 до 300 тонн на рік.

Наслідки виявилися значними для поліських лісів: після роботи мотопомп залишаються великі вирви, пошкоджуються коріння дерев, а ґрунт вимивається разом із водою.

Природа формувала бурштин близько 40 мільйонів років, тоді як кількох десятиліть нелегального видобутку вистачило, щоб помітно пошкодити частину поліських лісів.

Інші новини науки