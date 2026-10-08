Никто не ожидал обнаружить аномалии: пещера Венер вновь удивила ученых (фото)

Археологи вновь посетили доисторическую пещеру на юге Италии, которую когда-то использовали как неандертальцы, так и ранние представители вида Homo sapiens. В ходе нового обследования этого места было обнаружено несколько подземных аномалий.

Пещера Венер расположена недалеко от города Парабита на юге Италии. Она стала известна благодаря двум небольшим женским статуэткам, вырезанным из костей животных, пишет IFLScience.

Более крупная статуэтка имеет высоту около 9 сантиметров, а меньшая — чуть более 6 сантиметров. Лицо более крупной фигуры покрыто глубокими бороздками, которые, возможно, символизируют вуаль, маску или прическу. Меньшая статуэтка выполнена в похожем стиле, но содержит меньше деталей.

Широкое распространение венерических заболеваний по всей Европе до сих пор трудно объяснить Фото: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Подобные статуэтки Венеры находили на доисторических памятниках по всей Европе. Одним из самых известных примеров является "Венера из Виллендорфа", найденная в Австрии, но высеченная из камня итальянского происхождения. Исследователи предлагают различные объяснения относительно этих фигурок, в частности, что это символы плодородия, духовные предметы, воплощение красоты или изображение богини.

Широкое распространение венер по всей Европе до сих пор трудно объяснить. Эти фигурки появлялись на обширной географической территории на протяжении тысячелетий, что свидетельствует о том, что они, вероятно, играли важную культурную роль для доисторических сообществ.

Две фигурки с юга Италии представляют особый интерес, поскольку их черты сочетают в себе несколько художественных традиций. Их тела напоминают средиземноморский стиль, лица имеют черты, характерные для стиля Рейн-Дунай, а поза похожа на фигуры, найденные дальше на восток.

Эта пещера также имеет гораздо более древнюю связь с историей человечества. Найденные там артефакты свидетельствуют о том, что неандертальцы когда-то населяли это место ещё до того, как его занял Homo sapiens. Эти доказательства были важны, поскольку показали, что неандертальцы обитали в этой части Средиземноморья.

Фигурки Венеры появлялись на обширной территории на протяжении тысячелетий Фото: ELTE

В настоящее время археологи из Мальтийского университета и Института науки о культурном наследии в Италии исследовали пещеру Венер с помощью двух геофизических методов: грунтопроникающего радара и электрорезистивной томографии. Второй метод заключается в пропускании электрических токов через грунт и измерении того, насколько легко они проходят через различные материалы.

В ходе исследования было обнаружено несколько сигналов, которые исследователи охарактеризовали как "аномалии". Они могут указывать на полости, расположенные вблизи главной пещеры, а некоторые из них, возможно, даже соединяются с ней. Чтобы установить, действительно ли эти предполагаемые полости связаны с пещерой и содержат ли они археологические материалы, необходимы раскопки.

Недавний пример, иллюстрирующий, почему такие находки могут быть важными. В 2021 году археологи обнаружили ранее запечатанную камеру в глубине пещерного комплекса Горхема в Гибралтаре. Камера простиралась примерно на 13 метров и оставалась запечатанной около 40 000 лет. В ней были найдены артефакты, связанные с неандертальцами.

В 2021 году археологи обнаружили ранее запечатанную камеру в глубине пещерного комплекса Горхема в Гибралтаре Фото: Wikimedia Commons

Это исследование демонстрирует, как современные геофизические методы могут помочь исследователям изучать доисторические памятники ещё до начала раскопок. В дальнейшем учёные планируют выяснить, связаны ли подземные аномалии с основной пещерой и сохранились ли в них следы людей, обитавших на этой территории тысячи лет назад.

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