Випадковість призвела до відкриття: у Єгипті знайшли колосальні статуї Рамзеса II (фото)

У Єгипті виявили залишки двох величезних королівських статуй та гранітний блок з написом, пов'язані з Рамзесом II. Ці знахідки можуть допомогти археологам встановити, чи існувало тут велике релігійне місце за кілька століть до будівництва знаменитого Храму Ісіди.

Відкриття почалося в селі Бехбейт-ель-Хагар в провінції Гарбія в дельті Нілу. Місцевий житель помітив камінь з написом, коли працював на ділянці перед своїм будинком, пише Arkeonews.

Замість того, щоб порушувати цілісність знахідки, чоловік зв'язався з представниками служби охорони пам'яток старовини, що стало приводом для проведення археологічних розкопок.

За даними Міністерства туризму та старожитностей Єгипту, команда з Вищої ради з питань старожитностей виявила дві великі королівські скульптури та блок з рожевого граніту з ієрогліфічними написами, пов'язаними з Рамзесом II.

Головною знахідкою стала голова Рамзеса II висотою 1,60 метра Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Найбільш вражаючою знахідкою стала голова Рамзеса II висотою 1,60 метра, на якій він носив подвійну корону — символ його влади над Верхнім і Нижнім Єгиптом. Археологи також виявили частину задньої опори статуї, на якій викарбувано ім'я фараона.

Доктор Хішам Ель-Лейті, генеральний секретар Вищої ради з питань старожитностей, зазначив, що розмір голови дозволяє припустити, що повна статуя, разом із постаментом, могла сягати приблизно 8,5 метрів у висоту.

Неподалік археологи виявили більшу частину іншої королівської статуї, висота збереженої частини якої становить близько 2,40 метра. Хоча ноги та постамент відсутні, обличчя залишається впізнаваним. Схожість із першою скульптурою дозволяє припустити, що вона також може зображати Рамзеса II, хоча її ідентичність ще не підтверджено.

Неподалік археологи виявили більшу частину іншої королівської статуї Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Команда також виявила блок рожевого граніту довжиною приблизно 1,30 метра, розташований приблизно за один метр на північ від другої статуї. Серед збережених на ньому ієрогліфів є два царські титули, пов'язані з Рамзесом II: "Несу Біті", що означає "Цар Верхнього та Нижнього Єгипту", та "Са Ра", що означає "Син Ра".

Разом ці статуї та написи свідчать про те, що в цій частині дельти Нілу колись стояли великі царські монументи. Однак археологам ще належить встановити, чи скульптури спочатку стояли на місці розкопок, чи були перенесені туди пізніше.

На гранітному блоці є два царські титули, пов'язані з Рамзесом II Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Бехбейт-ель-Хагар відомий завдяки руїнам монументального храму Ісіди, однієї із найважливіших богинь Стародавнього Єгипту. Серед руїн розкидані величезні гранітні блоки, що колись були частиною храмового комплексу.

Більша частина збереженого монументального комплексу датується періодом правління Нектанебо II у IV столітті до н. е., а пізніші правителі з династії Птолемеїв добудували та розширили його оздоблення.

Храм став важливим релігійним центром, пов'язаним із поклонінням Ісіді та Осірісу. Однак Рамзес II правив приблизно за дев'ять століть до того, як було збудовано основний храмовий комплекс. Ця розбіжність у датах викликає питання щодо того, що могло існувати на цьому місці за часів правління фараона.

Минулі дані вже вказували на те, що це місце може мати довшу історію. У дослідженні 2017 року єгиптологи Махмуд Емам та Ехаб Абд ель-Захер дослідили два архітектурні фрагменти з картушами Рамзеса II, знайдених під час робіт поблизу храму.

Бехбейт-ель-Хагар відомий завдяки руїнам монументального храму Ісіди Фото: Wikimedia Commons

Дослідники висунули гіпотезу, що ці фрагменти могли походити з будівлі, зведеної за часів правління Рамзеса II або, можливо, навіть у більш ранній період. Нещодавно виявлені статуї підтверджують ці припущення, але потрібні подальші дослідження, щоб встановити, чи належали вони до давнішої споруди, чи були пізніше перероблені та переміщені.

Верховна рада з питань старожитностей продовжує розкопки та археологічні дослідження, щоб з'ясувати, як пов'язані між собою статуї, блок з написом та навколишні залишки. Подальші розкопки можуть прояснити історію Бехбейт-ель-Хагара та виявити, чи колись під пізнішим храмом Ісіди або поблизу нього стояла більш рання королівська споруда.

Інші новини науки