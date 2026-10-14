Случайность привела к открытию: в Египте обнаружили гигантские статуи Рамсеса II (фото)

В Египте обнаружили остатки двух огромных королевских статуй и гранитный блок с надписью, связанные с Рамсесом II. Эти находки могут помочь археологам установить, существовало ли здесь крупное религиозное место за несколько веков до строительства знаменитого храма Исиды.

Находка была обнаружена в деревне Бехбейт-эль-Хагар в провинции Гарбия в дельте Нила. Местный житель заметил камень с надписью, когда работал на участке перед своим домом, пишет Arkeonews.

Вместо того чтобы нарушить целостность находки, мужчина связался с представителями службы охраны памятников старины, что послужило поводом для проведения археологических раскопок.

По данным Министерства туризма и древностей Египта, группа специалистов из Высшего совета по делам древностей обнаружила две крупные королевские скульптуры и блок из розового гранита с иероглифическими надписями, связанными с Рамсесом II.

Главной находкой стала голова Рамсеса II высотой 1,60 метра Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Самой впечатляющей находкой стала голова Рамсеса II высотой 1,60 метра, на которой он был изображён в двойной короне — символе его власти над Верхним и Нижним Египтом. Археологи также обнаружили часть задней опоры статуи, на которой высечено имя фараона.

Доктор Хишам Эль-Лейти, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей, отметил, что размер головы позволяет предположить, что полная статуя вместе с постаментом могла достигать примерно 8,5 метров в высоту.

Неподалеку археологи обнаружили большую часть другой королевской статуи, высота сохранившейся части которой составляет около 2,40 метра. Хотя ноги и постамент отсутствуют, лицо остаётся узнаваемым. Сходство с первой скульптурой позволяет предположить, что она также может изображать Рамсеса II, хотя её идентичность ещё не подтверждена.

Неподалеку археологи обнаружили большую часть другой королевской статуи Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Команда также обнаружила блок розового гранита длиной примерно 1,30 метра, расположенный примерно в одном метре к северу от второй статуи. Среди сохранившихся на нём иероглифов есть два царских титула, связанных с Рамсесом II: "Несу Бити", что означает "Царь Верхнего и Нижнего Египта", и "Са Ра", что означает "Сын Ра".

В совокупности эти статуи и надписи свидетельствуют о том, что в этой части дельты Нила когда-то возвышались величественные царские монументы. Однако археологам ещё предстоит установить, стояли ли скульптуры изначально на месте раскопок или были перенесены туда позднее.

На гранитном блоке имеются два царских титула, связанные с Рамсесом II Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Бехбейт-эль-Хагар известен благодаря руинам монументального храма Исиды, одной из важнейших богинь Древнего Египта. Среди руин разбросаны огромные гранитные блоки, которые когда-то были частью храмового комплекса.

Большая часть сохранившегося монументального комплекса относится к периоду правления Нектанебо II в IV веке до н. э., а более поздние правители из династии Птолемеев достроили и расширили его убранство.

Храм стал важным религиозным центром, связанным с поклонением Исиде и Осирису. Однако Рамсес II правил примерно за девять веков до того, как был построен основной храмовый комплекс. Это расхождение в датах вызывает вопросы о том, что могло существовать на этом месте во времена правления фараона.

Предыдущие данные уже указывали на то, что это место может иметь более древнюю историю. В исследовании 2017 года египтологи Махмуд Эмам и Эхаб Абд эль-Захер изучили два архитектурных фрагмента с картушами Рамзеса II, найденных во время работ вблизи храма.

Бехбейт-эль-Хагар известен благодаря руинам монументального храма Исиды Фото: Wikimedia Commons

Исследователи выдвинули гипотезу, что эти фрагменты могли происходить из здания, возведённого во времена правления Рамсеса II или, возможно, даже в более ранний период. Недавно обнаруженные статуи подтверждают эти предположения, но необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить, принадлежали ли они более древнему сооружению или были позже переработаны и перемещены.

Верховный совет по вопросам древностей продолжает раскопки и археологические исследования, чтобы выяснить, как связаны между собой статуи, блок с надписью и окружающие остатки. Дальнейшие раскопки могут пролить свет на историю Бехбейт-эль-Хагара и выяснить, стояло ли когда-то под более поздним храмом Исиды или рядом с ним более раннее королевское сооружение.

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