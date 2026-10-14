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Случайность привела к открытию: в Египте обнаружили гигантские статуи Рамсеса II (фото)

Археологи обнаружили гигантские статуи
Археологи обнаружили статуи Рамсеса II | Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

В Египте обнаружили остатки двух огромных королевских статуй и гранитный блок с надписью, связанные с Рамсесом II. Эти находки могут помочь археологам установить, существовало ли здесь крупное религиозное место за несколько веков до строительства знаменитого храма Исиды.

Находка была обнаружена в деревне Бехбейт-эль-Хагар в провинции Гарбия в дельте Нила. Местный житель заметил камень с надписью, когда работал на участке перед своим домом, пишет Arkeonews.

Вместо того чтобы нарушить целостность находки, мужчина связался с представителями службы охраны памятников старины, что послужило поводом для проведения археологических раскопок.

По данным Министерства туризма и древностей Египта, группа специалистов из Высшего совета по делам древностей обнаружила две крупные королевские скульптуры и блок из розового гранита с иероглифическими надписями, связанными с Рамсесом II.

Археологи обнаружили королевские статуи
Главной находкой стала голова Рамсеса II высотой 1,60 метра
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Самой впечатляющей находкой стала голова Рамсеса II высотой 1,60 метра, на которой он был изображён в двойной короне — символе его власти над Верхним и Нижним Египтом. Археологи также обнаружили часть задней опоры статуи, на которой высечено имя фараона.

Доктор Хишам Эль-Лейти, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей, отметил, что размер головы позволяет предположить, что полная статуя вместе с постаментом могла достигать примерно 8,5 метров в высоту.

Неподалеку археологи обнаружили большую часть другой королевской статуи, высота сохранившейся части которой составляет около 2,40 метра. Хотя ноги и постамент отсутствуют, лицо остаётся узнаваемым. Сходство с первой скульптурой позволяет предположить, что она также может изображать Рамсеса II, хотя её идентичность ещё не подтверждена.

Археологи обнаружили две статуи Рамсеса II
Неподалеку археологи обнаружили большую часть другой королевской статуи
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Команда также обнаружила блок розового гранита длиной примерно 1,30 метра, расположенный примерно в одном метре к северу от второй статуи. Среди сохранившихся на нём иероглифов есть два царских титула, связанных с Рамсесом II: "Несу Бити", что означает "Царь Верхнего и Нижнего Египта", и "Са Ра", что означает "Сын Ра".

В совокупности эти статуи и надписи свидетельствуют о том, что в этой части дельты Нила когда-то возвышались величественные царские монументы. Однако археологам ещё предстоит установить, стояли ли скульптуры изначально на месте раскопок или были перенесены туда позднее.

Артефакт связан с Рамсесом II
На гранитном блоке имеются два царских титула, связанные с Рамсесом II
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Бехбейт-эль-Хагар известен благодаря руинам монументального храма Исиды, одной из важнейших богинь Древнего Египта. Среди руин разбросаны огромные гранитные блоки, которые когда-то были частью храмового комплекса.

Большая часть сохранившегося монументального комплекса относится к периоду правления Нектанебо II в IV веке до н. э., а более поздние правители из династии Птолемеев достроили и расширили его убранство.

Храм стал важным религиозным центром, связанным с поклонением Исиде и Осирису. Однако Рамсес II правил примерно за девять веков до того, как был построен основной храмовый комплекс. Это расхождение в датах вызывает вопросы о том, что могло существовать на этом месте во времена правления фараона.

Предыдущие данные уже указывали на то, что это место может иметь более древнюю историю. В исследовании 2017 года египтологи Махмуд Эмам и Эхаб Абд эль-Захер изучили два архитектурных фрагмента с картушами Рамзеса II, найденных во время работ вблизи храма.

Храм стал важным религиозным центром
Бехбейт-эль-Хагар известен благодаря руинам монументального храма Исиды
Фото: Wikimedia Commons

Исследователи выдвинули гипотезу, что эти фрагменты могли происходить из здания, возведённого во времена правления Рамсеса II или, возможно, даже в более ранний период. Недавно обнаруженные статуи подтверждают эти предположения, но необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить, принадлежали ли они более древнему сооружению или были позже переработаны и перемещены.

Верховный совет по вопросам древностей продолжает раскопки и археологические исследования, чтобы выяснить, как связаны между собой статуи, блок с надписью и окружающие остатки. Дальнейшие раскопки могут пролить свет на историю Бехбейт-эль-Хагара и выяснить, стояло ли когда-то под более поздним храмом Исиды или рядом с ним более раннее королевское сооружение.

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